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Istraživači su razvili laganog, prenosivog ultrazvučnog robota koji može samostalno da obavlja pregled jetre. Uređaj se pričvršćuje direktno na stomak pacijenta i snima slike koje lekari mogu da tumače, bez potrebe da stručnjak tokom pregleda drži ultrazvučnu sondu. Sistem je opisan u studiji objavljenoj u časopisu Nature Communications.

Ključni deo robota je odvojeni završni mehanizam, težak svega 588 grama, kojim upravlja agent veštačke inteligencije obučen na osnovu pokreta ljudskih ultrazvučnih tehničara. Pošto se uređaj postavlja direktno na telo pacijenta, a ne pored njega, može da održava stabilan pritisak i kontrolisano pomera sondu čak i tokom disanja ili kada dođe do pomeranja tela. To je jedan od glavnih izazova kod konvencionalnih robotskih sistema za ultrazvučno snimanje.

Robot prilagođava snimanje pokretima pacijenta

Agent veštačke inteligencije objedinjuje prostorne, taktilne i vizuelne informacije kako bi usmeravao sondu kroz ograničene akustične prozore, delove tela kroz koje ultrazvučni talasi mogu da dopru do jetre. Na taj način robot uspeva da dobije standardne projekcije za snimanje uprkos razlikama u anatomiji pacijenata i pokretima tokom disanja.

Ciroza jetre u početku često ne daje jasne simptome, ali umor, gubitak apetita, svrab kože i lako stvaranje modrica mogu biti rani znaci bolesti Foto: Shutterstock

Ove prepreke su ranije ograničavale razvoj autonomnih ultrazvučnih sistema, koji su se, osim toga, oslanjali na glomaznu opremu.

Tokom ispitivanja, u kojem su učestvovala 102 zdrava ispitanika i 17 pacijenata, sistem je proizveo slike koje se mogu koristiti u kliničkoj praksi. Anatomska merenja dobijena pomoću robota bila su veoma slična referentnim vrednostima iz kliničkih pregleda, navodi se u studiji.

Istraživači su sistem koristili i za skrining na ehinokokozu jetre u područjima visoravni Ćinghaj-Tibet, gde su zdravstveni resursi ograničeni i nadmorska visina velika. Testirali su ga i u promenljivim uslovima, uključujući ultrazvučno snimanje tokom vožnje vozilom.