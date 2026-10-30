Besplatne radionice i predavanja namenjeni su svima koji se suočavaju sa izazovima na putu do roditeljstva

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Udruženje Šansa za roditeljstvo obeležava Nedelju neplodnosti, od 2. do 8. novembra, nizom besplatnih aktivnosti namenjenih svima koji se suočavaju sa izazovima na putu do roditeljstva. Kroz druženje, edukativni vebinar i psihološku radionicu, Šansa želi da podseti koliko su razgovor, razumevanje i dostupnost pouzdanih informacija važni tokom lečenja neplodnosti.

Neplodnost nije samo medicinski problem. Ona utiče na svakodnevni život, partnerske odnose, emocionalno stanje i planove za budućnost. Iako se o vantelesnoj oplodnji danas govori više nego ranije, mnogi parovi i pojedinci i dalje prolaze kroz lečenje bez dovoljno podrške, suočavajući se sa brojnim pitanjima, strahovima i neizvesnošću.

Upravo zato Udruženje Šansa za roditeljstvo tokom Nedelje neplodnosti organizuje aktivnosti koje pružaju priliku za otvoren razgovor, razmenu iskustava i dobijanje stručnih informacija.

Druženje u Klubu Šanse – prostor za razgovor i razumevanje

Prva aktivnost biće okupljanje u Klubu Šanse, u utorak, 3. novembra, od 17 časova, u prostorijama Udruženja, u Ulici kneza Miloša 6 u Beogradu.

Klub Šanse je mesto na kom svi koji prolaze kroz proces lečenja neplodnosti mogu slobodno da razgovaraju, postave pitanja, podele iskustva ili jednostavno budu u društvu ljudi koji razumeju kroz šta prolaze. Bez formalnosti, bez pritiska i bez potrebe da bilo kome objašnjavaju svoja osećanja.

Neplodnost je nemogućnost parova da prirodnim putem zatrudne nakon godinu dana redovnog nezaštićenog odnosa Foto: Shutterstock

Četvrtak, 5. novembar – onlajn vebinar o ishrani i suplementaciji

U četvrtak, 5. novembra, od 18 časova biće održan besplatan onlajn vebinar na temu ishrane i suplementacije u pripremi za trudnoću i tokom procesa vantelesne oplodnje.

O ovoj važnoj temi govoriće Ana Mitić, savetnica za ishranu i suplementaciju, koja će učesnicima približiti značaj pravilne ishrane, ulogu određenih nutrijenata i najčešće nedoumice u vezi sa upotrebom suplemenata.

Cilj vebinara je da učesnici dobiju pouzdane informacije i bolje razumeju kakvu ulogu ishrana i suplementacija mogu imati u očuvanju reproduktivnog zdravlja, kao i da prepoznaju savete koji nemaju dovoljno stručnog utemeljenja.

Subota, 7. novembar – psihološka radionica sa Milicom Glintić

Nedelja neplodnosti biće završena psihološkom radionicom u prostorijama Udruženja Šansa za roditeljstvo, u subotu, 7. novembra, od 19 časova. Radionicu će voditi Milica Glintić, psihološkinja i psihoterapeutkinja.

Ponekad je najvažnije biti među ljudima koji razumeju kroz šta prolazite Foto: Shutterstock

Dugotrajno lečenje, neuspešni pokušaji, čekanje rezultata i stalna neizvesnost mogu predstavljati veliko emocionalno opterećenje. Radionica će biti prilika da učesnici razgovaraju o osećanjima koja prate ovaj proces, pronađu načine da se lakše nose sa izazovima i dobiju podršku u sigurnom okruženju, uz razumevanje i bez osuđivanja.

O neplodnosti ne treba govoriti samo tokom jedne nedelje

Neplodnost nije tema o kojoj treba da govorimo samo tokom jedne nedelje u godini. Ljudi koji prolaze kroz vantelesnu oplodnju suočavaju se sa brojnim pitanjima, strahovima i odlukama, a često nemaju sa kim da podele ono kroz šta prolaze. Zato nam je važno da Šansa bude mesto na kom mogu da dobiju informacije, ali i da osete da nisu sami. Upravo tome su posvećene aktivnosti koje organizujemo tokom Nedelje neplodnosti, poručuju iz Udruženja Šansa za roditeljstvo.

Sve aktivnosti Udruženja Šansa za roditeljstvo tokom Nedelje neplodnosti su besplatne i namenjene svima kojima su informacije, razgovor ili podrška potrebni.