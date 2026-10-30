U susret Nedelji neplodnosti: Šansa za roditeljstvo organizuje besplatne radionice, vebinar i druženje
- Udruženje Šansa za roditeljstvo od 2. do 8. novembra obeležava Nedelju neplodnosti besplatnim aktivnostima za ljude koji prolaze kroz lečenje i put do roditeljstva.
- Program uključuje druženje u Klubu Šanse, onlajn vebinar o ishrani i suplementaciji i psihološku radionicu sa Milicom Glintić.
- Cilj je da učesnici dobiju pouzdane informacije, razmenu iskustava i podršku u sigurnom okruženju.
Udruženje Šansa za roditeljstvo obeležava Nedelju neplodnosti, od 2. do 8. novembra, nizom besplatnih aktivnosti namenjenih svima koji se suočavaju sa izazovima na putu do roditeljstva. Kroz druženje, edukativni vebinar i psihološku radionicu, Šansa želi da podseti koliko su razgovor, razumevanje i dostupnost pouzdanih informacija važni tokom lečenja neplodnosti.
Neplodnost nije samo medicinski problem. Ona utiče na svakodnevni život, partnerske odnose, emocionalno stanje i planove za budućnost. Iako se o vantelesnoj oplodnji danas govori više nego ranije, mnogi parovi i pojedinci i dalje prolaze kroz lečenje bez dovoljno podrške, suočavajući se sa brojnim pitanjima, strahovima i neizvesnošću.
Upravo zato Udruženje Šansa za roditeljstvo tokom Nedelje neplodnosti organizuje aktivnosti koje pružaju priliku za otvoren razgovor, razmenu iskustava i dobijanje stručnih informacija.
Druženje u Klubu Šanse – prostor za razgovor i razumevanje
Prva aktivnost biće okupljanje u Klubu Šanse, u utorak, 3. novembra, od 17 časova, u prostorijama Udruženja, u Ulici kneza Miloša 6 u Beogradu.
Klub Šanse je mesto na kom svi koji prolaze kroz proces lečenja neplodnosti mogu slobodno da razgovaraju, postave pitanja, podele iskustva ili jednostavno budu u društvu ljudi koji razumeju kroz šta prolaze. Bez formalnosti, bez pritiska i bez potrebe da bilo kome objašnjavaju svoja osećanja.
Četvrtak, 5. novembar – onlajn vebinar o ishrani i suplementaciji
U četvrtak, 5. novembra, od 18 časova biće održan besplatan onlajn vebinar na temu ishrane i suplementacije u pripremi za trudnoću i tokom procesa vantelesne oplodnje.
O ovoj važnoj temi govoriće Ana Mitić, savetnica za ishranu i suplementaciju, koja će učesnicima približiti značaj pravilne ishrane, ulogu određenih nutrijenata i najčešće nedoumice u vezi sa upotrebom suplemenata.
Cilj vebinara je da učesnici dobiju pouzdane informacije i bolje razumeju kakvu ulogu ishrana i suplementacija mogu imati u očuvanju reproduktivnog zdravlja, kao i da prepoznaju savete koji nemaju dovoljno stručnog utemeljenja.
Subota, 7. novembar – psihološka radionica sa Milicom Glintić
Nedelja neplodnosti biće završena psihološkom radionicom u prostorijama Udruženja Šansa za roditeljstvo, u subotu, 7. novembra, od 19 časova. Radionicu će voditi Milica Glintić, psihološkinja i psihoterapeutkinja.
Dugotrajno lečenje, neuspešni pokušaji, čekanje rezultata i stalna neizvesnost mogu predstavljati veliko emocionalno opterećenje. Radionica će biti prilika da učesnici razgovaraju o osećanjima koja prate ovaj proces, pronađu načine da se lakše nose sa izazovima i dobiju podršku u sigurnom okruženju, uz razumevanje i bez osuđivanja.
O neplodnosti ne treba govoriti samo tokom jedne nedelje
Neplodnost nije tema o kojoj treba da govorimo samo tokom jedne nedelje u godini. Ljudi koji prolaze kroz vantelesnu oplodnju suočavaju se sa brojnim pitanjima, strahovima i odlukama, a često nemaju sa kim da podele ono kroz šta prolaze. Zato nam je važno da Šansa bude mesto na kom mogu da dobiju informacije, ali i da osete da nisu sami. Upravo tome su posvećene aktivnosti koje organizujemo tokom Nedelje neplodnosti, poručuju iz Udruženja Šansa za roditeljstvo.
Sve aktivnosti Udruženja Šansa za roditeljstvo tokom Nedelje neplodnosti su besplatne i namenjene svima kojima su informacije, razgovor ili podrška potrebni.
Više informacija o aktivnostima i prijavama zainteresovani mogu pronaći na sajtu i društvenim mrežama Udruženja Šansa za roditeljstvo.
Nova nada i posle više puta neuspešne vantelesne oplodnje: Genetička analiza embriona u Narodnom frontu