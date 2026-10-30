Zbog neposredne blizine korenova gornjih zuba i maksilarnog sinusa, stomatološke intervencije mogu dovesti do komplikacija koje zahtevaju pravovremeno prepoznavanje i lečenje

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Na Vojnomedicinskoj akademiji danas je održan Drugi seminar vojne stomatologije, koji je okupio stručnjake iz vojne i civilne medicine radi razmene iskustava o savremenim metodama dijagnostike i lečenja stomatoloških oboljenja. Jedna od centralnih tema bila je povezanost gornjih zuba i maksilarnog sinusa, kao i komplikacije koje mogu nastati tokom stomatoloških intervencija.

Prof. dr Vladimir Biočanin sa Stomatološkog fakulteta u Pančevu objasnio je da su korenovi gornjih bočnih zuba izuzetno blizu maksilarnog sinusa, najveće vazdušne šupljine u kostima lica. Prema novijim istraživanjima, koštana pregrada koja ih razdvaja na pojedinim mestima tanja je od jednog milimetra.

Zašto je važno odmah zatvoriti otvor prema sinusu?

Zbog ovakvog anatomskog odnosa, prilikom vađenja gornjih kutnjaka može doći do stvaranja otvora između usne duplje i sinusa, takozvane oroantralne komunikacije. Ukoliko se otvor ne zatvori, postoji rizik od razvoja hronične infekcije sinusa i stvaranja fistule, odnosno trajnog kanala između dve šupljine.

Zbog blizine korenova gornjih zuba i maksilarnog sinusa, njihovo vađenje može dovesti do otvaranja sinusa, što zahteva pravovremeno zatvaranje kako bi se sprečile infekcije i nastanak fistule Foto: Shutterstock

Profesor Biočanin naglasio je da je najbolje zatvoriti komunikaciju istog dana kada je nastala, pod uslovom da u sinusu nema infekcije ili stranog tela. Manji otvori mogu se zatvoriti konzervativnim metodama, uz očuvanje krvnog ugruška koji omogućava zarastanje, dok veći zahtevaju hiruršku intervenciju.

Nakon ovakve komplikacije pacijenti moraju da izbegavaju duvanje nosa, pušenje i druge aktivnosti koje povećavaju pritisak u sinusima, kako ne bi ugrozili zarastanje.

Nadoknada kosti pre ugradnje implantata

Druga tema predavanja bila je metoda sinus lift, kojom se podiže sluzokoža maksilarnog sinusa i nadoknađuje nedostajuća kost kako bi se omogućila ugradnja zubnih implantata.

Profesor je ukazao na značaj detaljne procene anatomije sinusa i prisustva eventualnih zapaljenskih promena pre intervencije. Među najčešćim komplikacijama ove procedure jeste oštećenje sinusne membrane, zbog čega su precizno planiranje i izbor hirurške tehnike od posebnog značaja.

Foto: Privatna Arhiva