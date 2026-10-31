Na širenje raka dojke ne utiču samo osobine tumora već i promene koje se s godinama dešavaju u organizmu

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Naučnici sa Univerziteta Džordžtaun otkrili su biološki mehanizam koji bi mogao da objasni zašto se rak dojkelakše širi u starijem životnom dobu. Istraživanje je pokazalo da starenje ne povećava samo rizik od nastanka bolesti već stvara i uslove koji pogoduju razvoju metastaza, čak i kada primarni tumor ne raste brže.

U studiji, objavljenoj 15. maja u časopisu Communications Biology, naučnici su uporedili mlađe i starije miševe u tri eksperimentalna modela trostruko negativnog raka dojke, agresivnog oblika bolesti. Kod starijih životinja rak se znatno češće širio na pluća, iako su primarni tumori rasli približno istom brzinom kao kod mlađih.

Kako starenje podstiče širenje raka

Istraživači su utvrdili da ključnu ulogu ima receptor RAGE, koji pojačava zapaljenske procese u organizmu. Sa starenjem raste nivo molekula koji aktiviraju ovaj receptor, uključujući proteine S100 i HMGB1. Njihovo delovanje olakšava ćelijama raka da prodru u okolna tkiva i prošire se na druge organe.

Kada su naučnici genetski uklonili RAGE, povećano stvaranje metastaza kod starijih miševa gotovo je potpuno nestalo.

- Starenje ne povećava samo rizik od raka već aktivno menja organizam na način koji olakšava širenje tumora - objašnjava dr Beri Hadson, profesor onkologije i jedan od autora studije.

Starenje ne povećava samo rizik od raka već aktivno menja organizam na način koji olakšava širenje tumora Foto: Shutterstock

Analiza podataka više od 1.000 pacijentkinja pokazala je da je povećana aktivnost gena AGER, odgovornog za stvaranje receptora RAGE, povezana sa lošijim ishodima bolesti. Ipak, ova povezanost ne dokazuje da receptor neposredno izaziva metastaze kod ljudi.

Novi pravac u lečenju

Naučnici već ispituju lek azeliragon (TTP488), koji blokira receptor RAGE. U pretkliničkim istraživanjima pokazao je sposobnost da suzbije širenje raka dojke, dok je u novim eksperimentima smanjio invazivnost ćelija raka izloženih serumu starijih miševa.