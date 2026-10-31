Fizička aktivnost poboljšava osetljivost mišića na insulin, a istraživači su sada otkrili jedan od mogućih razloga za to

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Naučnici su otkrili protein koji bi mogao da postane nova meta u lečenju dijabetesa tipa 2, ali i da objasni zašto fizička aktivnost poboljšava osetljivost organizma na insulin. Reč je o proteinu Miro1, koji se u povećanim količinama nalazi u mišićima osoba sa dijabetesom tipa 2 i ometa njihovu sposobnost da pravilno reaguju na insulin.

Istraživanje, objavljeno u časopisu Nature Communications, pokazalo je da uklanjanje ovog proteina u pretkliničkim modelima obnavlja osetljivost mišićnih ćelija na insulin, dok aerobno vežbanje smanjuje njegov nivo kod osoba sa dijabetesom tipa 2.

Zašto je protein Miro1 važan?

Miro1 se nalazi na spoljašnjoj membrani mitohondrija, ćelijskih struktura odgovornih za proizvodnju energije. Skeletni mišići imaju ključnu ulogu u regulaciji šećera u krvi jer pod dejstvom insulina preuzimaju glukozu iz krvotoka. Kada postanu otporni na insulin, glukoza se zadržava u krvi, što doprinosi razvoju hiperglikemije.

Eksperimenti na ćelijama i pretkliničkim modelima pokazali su da višak proteina Miro1 narušava odgovor mišića na insulin, dok njegovo uklanjanje poništava taj efekat.

- Otkriće nam pomaže da razumemo zašto je vežbanje toliko efikasno i otvara put terapijama koje bi jednog dana mogle da dopune fizičku aktivnost - ističe dr Džon Kirvan, vodeći autor istraživanja.

Šta je pokazalo istraživanje na pacijentima?

Naučnici su sproveli i randomizovano kontrolisano istraživanje među osobama sa gojaznošću i dijabetesom tipa 2. Jedna grupa redovno je radila aerobne vežbe, dok je druga dobijala standardnu medicinsku negu.

Kod učesnika koji su vežbali zabeleženi su niži nivoi proteina Miro1 i bolja osetljivost na insulin Foto: Shutterstock

Kod učesnika koji su vežbali zabeleženi su niži nivoi proteina Miro1, bolja osetljivost na insulin i efikasnija proizvodnja energije u mišićima.

Ipak, rezultati ne dokazuju da je upravo smanjenje Miro1 odgovorno za povoljne efekte vežbanja. Takođe, još nije utvrđeno da li bi ciljano blokiranje ovog proteina bilo bezbedno i efikasno kod ljudi.