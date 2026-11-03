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Veštačka inteligencija dizajnira viruse koji ciljaju smrtonosne bakterije otporne na antibiotike – novi korak ka personalizovanom lečenju

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Naučnici su, po prvi put u svetu, primenili viruse dizajnirane pomoću veštačke inteligencijena ljudskom pacijentu kako bi lečili ozbiljnu bakterijsku infekciju otpornu na antibiotike. Eksperimentalni tretman predstavlja važan korak u razvojupersonalizovanih terapijakoje koriste veštačku inteligenciju (VI) za dizajniranje virusa sposobnih da ciljaju bakterije otporne na lekove.

Kalifornijski startap za veštačku inteligenciju Radical Numerics objavio je ovu vest na svom blogu, navodeći da je pacijent sa ozbiljnom bakterijskom infekcijom primio eksperimentalni tretman koji sadrži viruse generisane pomoću njihovog modela veštačke inteligencije Omnii-1.

Kako je veštačka inteligencija pomogla u dizajniranju virusa

Lečenje koristi bakteriofage, odnosno fage, viruse koji inficiraju i uništavaju bakterije. Terapija fagima istražuje se kao alternativa u slučajevima kada antibiotici ne deluju, posebno kod infekcija izazvanih bakterijama otpornim na lekove.

Međutim, pronalaženje faga koji mogu efikasno da ciljaju konkretne bakterije odgovorne za infekciju kod pojedinačnog pacijenta i dalje predstavlja veliki izazov.

Otpornost na antibiotike sve je veća globalna zdravstvena pretnja. Studija iz 2024. godine, objavljena u časopisu The Lancet, predviđa da bi bakterijska otpornost na antimikrobne lekove mogla direktno da izazove 39,1 milion smrtnih slučajeva širom sveta u periodu od 2025. do 2050. godine.

Kompanija Radical Numerics saopštila je da je razvila Omnii-1, svoj multimodalni jezički model genoma, kako bi pomogla u rešavanju problema identifikacije i dizajniranja efikasnih faga.

Obučili smo Omnii-1, naš multimodalni jezički model genoma, kako bismo pomogli u prevazilaženju ovog izazova. Pokazali smo da može da generiše održive fage, odredi prioritetne varijante i predvidi interakcije između faga i njihovih domaćina – navela je kompanija.

Dodaje se da su u prvoj kliničkoj primeni faga dizajniranih pomoću veštačke inteligencije u svetu, Omnii-1 rešenja primenjena na ljudskom pacijentu u okviru posebnog postupka saosećajne upotrebe.

Foto: Shutterstock

Kako je funkcionisao tretman fagima dizajniranim pomoću veštačke inteligencije?

Prema navodima kompanije, istraživači su najpre testirali viruse koje je dizajnirala veštačka inteligencija na bakterijama dobijenim od pacijenta. U laboratorijskim testovima, dobijeni koktel faga uništio je uzorak bakterije otporne na antibiotike.

Lečenje je sprovedeno uz odobrenje nadležnih organa i pod nadzorom lekara. Saosećajna upotreba omogućava pacijentima sa ozbiljnim oboljenjima pristup eksperimentalnim terapijama izvan kliničkih ispitivanja, kada ne postoje odgovarajuće terapijske alternative, uz regulatorno odobrenje i medicinski nadzor.

Izveštaj o ovom slučaju još nije prošao stručnu recenziju niti je objavljen u naučnom časopisu. Predstavnici kompanije naveli su da je primena tretmana odobrena od strane američke Agencije za hranu i lekove (FDA), objavio je Njujork tajms.

Kompanija nije otkrila dijagnozu, klinički tok niti ishod lečenja pacijenta, pozivajući se na zaštitu privatnosti. Zbog toga za sada nije poznato da li je terapija uspešno uklonila infekciju.

Erik Ngujen, izvršni direktor kompanije Radical Numerics, rekao je da kompanija daje prioritet poverljivosti podataka pacijenata i da namerava da rezultate objavi kroz naučna istraživanja koja će proći stručnu recenziju.

- Nameravamo da objavimo naše naučne nalaze kroz recenzirana istraživanja, a svako buduće otkrivanje kliničkih detalja zavisiće od odgovarajuće saglasnosti – dodao je.

Kompanija je navela da bi primena terapije fagima kod većeg broja pacijenata zahtevala pouzdane postupke za dizajniranje efikasnih virusa koji mogu da deluju protiv bakterija odgovornih za pojedinačne infekcije.

Istraživači sa Stanforda i Instituta Ark pomoću veštačke inteligencije dizajnirali nove viruse koji uništavaju ešerihiju koli u laboratorijskim uslovima Foto: Shutterstock

Ranija istraživanja koristila su veštačku inteligenciju za dizajniranje virusa koji uništavaju bakterije

Ovaj razvoj događaja dolazi u trenutku sve većeg interesovanja za primenu veštačke inteligencije u ubrzavanju medicinskih istraživanja, uključujući razvoj novih bioloških terapija.

U avgustu 2026. godine istraživači sa Univerziteta Stanford i Instituta Ark objavili su da su koristili veštačku inteligenciju za dizajniranje do tada nepoznatih bakteriofaga sposobnih da uništavaju bakteriju ešerihiju koliu laboratorijskim eksperimentima.

Od skoro 300 sintetisanih i testiranih faga dizajniranih pomoću veštačke inteligencije, njih 16 proizvelo je funkcionalne viruse. Međutim, ovi eksperimenti sprovedeni su na bakterijama i nisu uključivali lečenje ljudi.