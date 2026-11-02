Osamnaestogodišnja pacijentkinja sa teškim oblikom skolioze uspešno je operisana uz pomoć hirurškog robota, a već nakon manje od nedelju dana bila je bez bolova i hodala uspravno

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Hirurzi medicinske organizacije Hadasa prvi su u Izraelu, a među malobrojnima u svetu, izveli korektivne operacije kičme uz pomoć Medtronicovog sistema Stealth AXiS™ – jedne od najnovijih generacija hirurških robota, koji je do sada primenjen svega nekoliko puta širom sveta.

- Upotreba Medtronicovog robota pokazuje da je naš centar za hirurgiju kičme jedan od najnaprednijih na svetu i da je medicinska organizacija Hadasa u prvim redovima medicinske tehnologije - rekao je dr med. Džošua Šreder, direktor Odeljenja za hirurgiju kičme i glavni hirurg.

Medtronicova platforma objedinjuje veštačku inteligenciju, hirurško planiranje i visoko preciznu navigaciju, omogućavajući hirurzima da dosegnu sve delove kičme, uz širi opseg rada i mnogo veći stepen preciznosti u odnosu na prethodne generacije robotskih sistema.

Osamnaestogodišnjakinja posle sedam godina čekanja na operaciju

Manje od nedelju dana nakon operacije, prva pacijentkinja koja je imala koristi od Hadasinog novog sistema bila je bez bolova, hodala je uspravnih leđa i mogla da se vrati kući. Osamnaestogodišnjakinja je imala toliko složenu i tešku skoliozu da je došlo do asimetričnog razvoja ramena, pri čemu je jedna strana leđa bila viša od druge.

Skolioza je deformitet kičme koji se ispoljava njenim bočnim krivljenjem, zbog čega kičma poprima oblik slova S ili C Foto: Shutterstock

Dijagnoza joj je postavljena sa 11 godina, ali je operacija morala da bude odložena sedam godina, dok joj kosti nisu ojačale i postale stabilnije.

Kako bi se pripremili za petočasovnu operaciju, dr Šreder i njegov tim otputovali su u Medtronicov centar za obuku u Švajcarskoj, gde su prošli sveobuhvatnu obuku za korišćenje robota u laboratoriji koja je simulirala uslove u operacionoj sali.