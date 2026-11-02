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Skrining mamografija je preventivni mamografski pregled naizgled zdravih žena. Cilj pregleda je da potvrdi da je tkivo dojke zdravo ili da otkrije promenu u stadijumu u kojem je ne mogu napipati ni pacijentkinja ni lekar.

Dijagnostička mamografija je pregled dojki kod žena koje imaju vidljive simptome ili promenu koju su same primetile ili ju je lekar otkrio tokom kliničkog ili ultrazvučnog pregleda.

Dana 4. novembra 2026. godine, u Službi za radiološku dijagnostiku Doma zdravlja Niš biće organizovana akcija „Otvorena vrata za mamografiju“, namenjena ženama starosti od 45 do 69 godina. Pregledi će biti obavljani bez uputa i zakazivanja.

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Samopregled dojki pomaže ženama da upoznaju izgled i strukturu svojih dojki i lakše uoče eventualne promene, ali ne zamenjuje redovne preventivne preglede i mamografiju Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Redovni pregledi mogu spasiti život

Rak dojke je jedan od najčešćih malignih tumora kod žena, ali njegovo rano otkrivanje značajno povećava šanse za uspešno lečenje. Zato ne čekajte da primetite promene – redovni preventivni pregledi, uključujući mamografiju, važan su korak u očuvanju zdravlja. Brinite o sebi i ne odlažite pregled.

Izvor: domzdravljanis.co.rs/Zdravlje.Kurir.rs

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