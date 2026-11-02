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Univerzitetski klinički centar Niš napravio je značajan iskorak u primeni savremenih metoda lečenja. Prvi put u našoj zdravstvenoj ustanovi izvedena je mikrotalasna ablacija (Microwave Ablation – MWA) benignih tumora štitaste žlezde, inovativna minimalno invazivna procedura koja određenim pacijentima omogućava lečenje bez klasične hirurške operacije, reza i vidljivih ožiljaka.

Ovaj značajan stručni i medicinski korak rezultat je angažovanja prof. dr Aleksandra Karanikolića i doc. dr Miodraga Đorđevića sa Klinike za endokrinu hirurgiju i hirurgiju dojke UKC Niš, koji su ostvarili saradnju sa prof. dr Konstantinosom Čaidasom, specijalistom otorinolaringologije iz Soluna.

Tokom njegove posete, zajednički tim grčkog i niških stručnjaka uspešno je izveo ovu savremenu proceduru kod tri pacijentkinje, kod kojih je prethodnom biopsijom potvrđena benigna priroda promena na štitastoj žlezdi.

Mikrotalasna ablacija predstavlja savremenu terapijsku metodu koja omogućava ciljano tretiranje tkiva benignih promena štitaste žlezde primenom mikrotalasne energije. Na taj način se tkivo promene zagreva i razgrađuje, uz nastojanje da se sačuvaju okolne zdrave strukture.

Za razliku od klasičnog operativnog pristupa, ova metoda ne zahteva hirurški rez, a kod pažljivo odabranih pacijenata može da omogući manje opterećenje za organizam, brži oporavak, kraći boravak u zdravstvenoj ustanovi i brži povratak svakodnevnim aktivnostima.

Mikrotalasna ablacija omogućava ciljano uništavanje tkiva benignih promena pomoću mikrotalasne energije, bez hirurškog reza Foto: Shutterstock

Uvođenje ove procedure predstavlja važan korak u širenju terapijskih mogućnosti za pacijente sa benignim promenama štitaste žlezde i približavanju savremenih medicinskih dostignuća pacijentima juga i jugoistoka Srbije.

Posebnu vrednost ovom događaju daje i činjenica da je izvođenju procedura prisustvovao veći broj zdravstvenih stručnjaka, među kojima su bili hirurzi i radiolozi iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije i Kliničko-bolničkog centra Zemun.

Na taj način, pored neposredne primene nove metode, ostvarena je i značajna razmena znanja, stručnih iskustava i praktičnih veština, uz dodatno jačanje međuinstitucionalne i međunarodne saradnje.

Prvo izvođenje mikrotalasne ablacije u UKC Niš nije samo uvođenje nove procedure, već i potvrda opredeljenja naše zdravstvene ustanove da prati razvoj savremene medicine, kontinuirano unapređuje znanja svojih stručnjaka i pacijentima omogućava pristup novim, efikasnim i manje invazivnim metodama lečenja.

Nova metoda može da omogući odabranim pacijentima brži oporavak, kraći boravak u bolnici i brži povratak svakodnevnim aktivnostima Foto: Shutterstock