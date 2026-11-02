Pregledi programa dostupni su i ženama koje nemaju izabranog ginekologa ili nemaju zdravstveno osiguranje

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Dom zdravlja Novi Sad poziva žene starosne dobi od 25 do 64 godine života, koje prethodne tri godine ili duže nisu bile na ginekološkom pregledu i nije im rađen PAPA test, da se priključe Skrining programu za rano otkrivanje karcinoma grlića materice.

Kako zakazati pregled?

Pregled je besplatan, bezbolan i kratkotrajan, a može se zakazati pozivom Kol centra Doma zdravlja na broj 021 4879 000, pozivom timske sestre izabranog ginekologa ili lično na šalteru Ginekologije, svakog radnog dana od 7 do 20 časova. Prilikom zakazivanja termina poželjno je naglasiti da se traži pregled u okviru Skrininga. Pregledi programa dostupni su i ženama koje nemaju izabranog ginekologa ili nemaju zdravstveno osiguranje.

Šta je skrining na karcinom grlića materice?

Skrining na karcinom grlića materice deo je Nacionalnog programa za rano otkrivanje karcinoma, podrazumeva uzimanje i analizu brisa po Papa Nikolau, a sprovode ga ginekolozi u svim ambuilantama Doma zdravlja Novi Sad, svakog radnog dana, takođe, subotom, tokom dežurstva, u periodu od 7 do 13 časova i 30 minuta, u ambulanti Jovan Jovanović Zmaj.