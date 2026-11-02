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Dom zdravlja Novi Sad poziva žene starosne dobi od 25 do 64 godine života, koje prethodne tri godine ili duže nisu bile na ginekološkom pregledu i nije im rađen PAPA test, da se priključe Skrining programu za rano otkrivanje karcinoma grlića materice.

Kako zakazati pregled?

Pregled je besplatan, bezbolan i kratkotrajan, a može se zakazati pozivom Kol centra Doma zdravlja na broj 021 4879 000, pozivom timske sestre izabranog ginekologa ili lično na šalteru Ginekologije, svakog radnog dana od 7 do 20 časova. Prilikom zakazivanja termina poželjno je naglasiti da se traži pregled u okviru Skrininga. Pregledi programa dostupni su i ženama koje nemaju izabranog ginekologa ili nemaju zdravstveno osiguranje.

Šta je skrining na karcinom grlića materice?

Skrining na karcinom grlića materice deo je Nacionalnog programa za rano otkrivanje karcinoma, podrazumeva uzimanje i analizu brisa po Papa Nikolau, a sprovode ga ginekolozi u svim ambuilantama Doma zdravlja Novi Sad, svakog radnog dana, takođe, subotom, tokom dežurstva, u periodu od 7 do 13 časova i 30 minuta, u ambulanti Jovan Jovanović Zmaj.

Sa preko 1.300 novoobolelih i približno 500 umrlih žena, rak grlića materice drugi je vodeći uzrok obolevanja i četvrti je uzrok umiranja od raka među našom ženskom populacijom. U Srbiji svakoga dana najmanje jedna žena umre, a četiri žene obole od raka grlića materice, napominje se u pozivu Doma zdravlja Novi Sad.

Šta znače rezultati Papa testa i kako se tumače? Ključ za rano otkrivanje raka grlića materice

Izvor: dzns.rs/ zdravlje.kurir.rs

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