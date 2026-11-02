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Dr Pedraz je pod mentorstvom dr Danka Grujića prošao praktičnu edukaciju iz oblasti minimalno invazivne koronarne hirurgije

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Na Klinici za kardiohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, 29. i 30. oktobra 2026. godine, boravio je dr Álvaro Pedraz, kardiohirurg Univerzitetske bolnice Gregorio Marañón iz Madrida, jedne od najvećih bolnica u Španiji.

Tokom dvodnevnog intenzivnog kursa, dr Pedraz je pod mentorstvom dr Danka Grujića prošao praktičnu edukaciju iz oblasti minimalno invazivne koronarne hirurgije (MICS CABG) na kucajućem srcu, uz aktivno učešće u operativnom programu, saopštio je UKCS.

Nastavak saradnje

Po završetku edukacije uručen mu je sertifikat o uspešno završenom intenzivnom kursu.