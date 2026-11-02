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Na Klinici za kardiohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, 29. i 30. oktobra 2026. godine, boravio je dr Álvaro Pedraz, kardiohirurg Univerzitetske bolnice Gregorio Marañón iz Madrida, jedne od najvećih bolnica u Španiji.

Tokom dvodnevnog intenzivnog kursa, dr Pedraz je pod mentorstvom dr Danka Grujića prošao praktičnu edukaciju iz oblasti minimalno invazivne koronarne hirurgije (MICS CABG) na kucajućem srcu, uz aktivno učešće u operativnom programu, saopštio je UKCS.

Nastavak saradnje

Po završetku edukacije uručen mu je sertifikat o uspešno završenom intenzivnom kursu.

Ova poseta predstavlja nastavak saradnje sa jednom od najvećih španskih bolnica, započete gostovanjem dr Grujića u Madridu u julu ove godine, sa zajedničkim ciljem implementacije MICS CABG tehnike, koju je dr Danko Grujić razvijao na Klinici za Kardiohirurgiju UKCS, u svakodnevnu kliničku praksu Univerzitetske bolnice Gregorio Marañón.

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Izvor: kcs.ac.rs/ zdravlje.kurir.rs

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