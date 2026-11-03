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Svaka sumnja na neželjenu reakciju važna je za praćenje bezbednosti lekova

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Privredna komora Srbije i Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) pozivaju građane i zdravstvene radnike da do 8. novembra prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lekove i tako doprinesu njihovoj bezbednijoj primeni.

Akcija se organizuje u okviru kampanje #MedSafetyWeek 2026, koja se sprovodi širom sveta sa ciljem podizanja svesti o značaju prijavljivanja sumnji na neželjene reakcije na lekove.

Pod sloganom "Ne ignorišite neželjene reakcije - prijavite ih!", ovogodišnja kampanja poziva građane i zdravstvene radnike da prijavljuju svaku sumnju na neželjene reakcije na lekove i tako doprinesu njihovoj bezbednijoj primeni, navodi se na sajtu PKS-a.

Građani sumnju na neželjenu reakciju na lek mogu da prijave Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), odnosno njenom Nacionalnom centru za farmakovigilancu bez vremenskog ograničenja vezanog za kampanju.

Prijava se podnosi putem zvaničnog sajta ALIMS-a, a građani mogu da se obrate i svom lekaru ili farmaceutu.