Slušaj vest

Privredna komora Srbije i Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) pozivaju građane i zdravstvene radnike da do 8. novembra prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lekove i tako doprinesu njihovoj bezbednijoj primeni.

Akcija se organizuje u okviru kampanje #MedSafetyWeek 2026, koja se sprovodi širom sveta sa ciljem podizanja svesti o značaju prijavljivanja sumnji na neželjene reakcije na lekove.

Pod sloganom "Ne ignorišite neželjene reakcije - prijavite ih!", ovogodišnja kampanja poziva građane i zdravstvene radnike da prijavljuju svaku sumnju na neželjene reakcije na lekove i tako doprinesu njihovoj bezbednijoj primeni, navodi se na sajtu PKS-a.

Građani sumnju na neželjenu reakciju na lek mogu da prijave Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), odnosno njenom Nacionalnom centru za farmakovigilancu bez vremenskog ograničenja vezanog za kampanju.

Prijava se podnosi putem zvaničnog sajta ALIMS-a, a građani mogu da se obrate i svom lekaru ili farmaceutu.

Izvor: Tanjug

Lekovi protiv bolova pod lupom: Farmaceut savetuje kako pravilno koristiti analgetike i kada uporan bol zahteva pregled

Ne propustiteVestiBeograd centar kardiohirurške edukacije: Dr Danko Grujić mentor kolegi iz jedne od najvećih bolnica u Španiji
Screenshot 2026-11-02 154520.png
VestiBesplatan PAPA test u Novom Sadu: Pregledi i za žene bez zdravstvenog osiguranja
papa test shutterstock_2441025953.jpg
VestiMamografija bez uputa i zakazivanja u Nišu: Akcija namenjena ženama od 45 do 69 godina
Žena radi mamografiju, na kompjuteru se vidi ultrazvučni prikaz dojki
VestiNova era lečenja tumora štitaste žlezde u Srbiji: U Nišu prvi put izvedena mikrotalasna ablacija bez operacije
blokada arterije na mozgu