Neželjene reakcije na lekove mogu da prijave i građani: Evo kako da to učinite
Privredna komora Srbije i Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) pozivaju građane i zdravstvene radnike da do 8. novembra prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lekove i tako doprinesu njihovoj bezbednijoj primeni.
Akcija se organizuje u okviru kampanje #MedSafetyWeek 2026, koja se sprovodi širom sveta sa ciljem podizanja svesti o značaju prijavljivanja sumnji na neželjene reakcije na lekove.
Pod sloganom "Ne ignorišite neželjene reakcije - prijavite ih!", ovogodišnja kampanja poziva građane i zdravstvene radnike da prijavljuju svaku sumnju na neželjene reakcije na lekove i tako doprinesu njihovoj bezbednijoj primeni, navodi se na sajtu PKS-a.
Građani sumnju na neželjenu reakciju na lek mogu da prijave Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), odnosno njenom Nacionalnom centru za farmakovigilancu bez vremenskog ograničenja vezanog za kampanju.
Prijava se podnosi putem zvaničnog sajta ALIMS-a, a građani mogu da se obrate i svom lekaru ili farmaceutu.
Izvor: Tanjug
Lekovi protiv bolova pod lupom: Farmaceut savetuje kako pravilno koristiti analgetike i kada uporan bol zahteva pregled