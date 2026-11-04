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Mobilno vozilo sa ABUS ultrazvučnim uređajem za skrining dojki biće od 5. novembra u Petrovaradinu, gde će žene moći besplatno da obave preventivni pregled, saopštio je Dom zdravlja Novi Sad.

Pregledi su prvenstveno namenjeni ženama od 38 do 43 godine, ali se mogu prijaviti i mlađe od 38 godina. Specijalizovano vozilo biće parkirano ispred zdravstvene stanice u Petrovaradinu.

Prijavljivanje je moguće preko sajta Doma zdravlja Novi Sad, u odeljku "Bori se kao žena", ili pozivom na broj 064 80 88 030. Prijavljene žene će o terminu pregleda biti obaveštene telefonom, sa istog broja.

Iz Doma zdravlja pozivaju zainteresovane žene da nastave sa prijavljivanjem i ukoliko vozilo trenutno nije u njihovom naselju, jer je projektom predviđen ponovni obilazak ranije posećenih lokacija.

Raspored dolazaka mobilnog vozila u gradska i prigradska naselja biće objavljivan u medijima i na sajtu Doma zdravlja Novi Sad.

Izvor: Dzns.rs/Zdravlje.kurir.rs

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