Besplatni preventivni pregledi gustine kostiju sutra u Nišu: Zašto je važno otkriti osteoporozu na vreme?
Dom zdravlja Niš organizuje u četvrtak, 5. novembra, preventivne preglede za određivanje mineralne gustine kostiju (denzitometriju), u okviru akcije "Otvorena vrata". Pregledi će se obavljati od 7 do 19 časova u Službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.
Denzitometrija je pregled kojim se meri mineralna gustina kostiju i procenjuje rizik od osteoporoze, bolesti kod koje kosti postaju krhke i podložnije prelomima. Osteoporoza se često razvija bez izraženih simptoma, pa se neretko otkriva tek nakon preloma.
Akcija je namenjena ranom otkrivanju smanjene gustine kostiju i pravovremenom prepoznavanju osoba kod kojih postoji povećan rizik od preloma.
Izvor: Domzdravljanis.co.rs/Zdravlje.kurir.rs
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