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Osteoporoza je znatno češća kod žena nakon menopauze, usled pada nivoa estrogena koji ubrzava gubitak koštane mase

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Dom zdravlja Niš organizuje u četvrtak, 5. novembra, preventivne preglede za određivanje mineralne gustine kostiju (denzitometriju), u okviru akcije "Otvorena vrata". Pregledi će se obavljati od 7 do 19 časova u Službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Denzitometrija je pregled kojim se meri mineralna gustina kostiju i procenjuje rizik od osteoporoze, bolesti kod koje kosti postaju krhke i podložnije prelomima. Osteoporoza se često razvija bez izraženih simptoma, pa se neretko otkriva tek nakon preloma.