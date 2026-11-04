Slušaj vest

Dom zdravlja Niš organizuje u četvrtak, 5. novembra, preventivne preglede za određivanje mineralne gustine kostiju (denzitometriju), u okviru akcije "Otvorena vrata". Pregledi će se obavljati od 7 do 19 časova u Službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Denzitometrija je pregled kojim se meri mineralna gustina kostiju i procenjuje rizik od osteoporoze, bolesti kod koje kosti postaju krhke i podložnije prelomima. Osteoporoza se često razvija bez izraženih simptoma, pa se neretko otkriva tek nakon preloma.

Akcija je namenjena ranom otkrivanju smanjene gustine kostiju i pravovremenom prepoznavanju osoba kod kojih postoji povećan rizik od preloma.

Izvor: Domzdravljanis.co.rs/Zdravlje.kurir.rs

Vodič kroz osteoporozu, tihog kradljivca kostiju: Reumatolog otkriva kako je prepoznati, sprečiti i lečiti

Ne propustiteZdravlje ženaNizak estrogen izaziva valunge, nesanicu i promene raspoloženja: Ovo su simptomi koje žene ne bi trebalo da ignorišu
nizak nivo estrogen noćno znojenje
FitnesTrenirate, a ipak ste pogrbljeni? Lekari objašnjavaju zašto se to dešava i savetuju 3 vežbe
grba na vratu, vrat, kučma, bol u vratu.jpg
ZdravljeMože li se osteoporoza preokrenuti? Šta bi trebalo da znate o gubitku koštane mase
osteoartritis koštana masa padovi
ZdravljeNeočekivani simptomi manjka vitamina D: Ove tegobe često se pripisuju stresu i umoru
vitamin d