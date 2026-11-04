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Na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“ počela je sa radom 3D laboratorija, koja predstavlja novi korak u primeni savremenih tehnologija u dijagnostici, planiranju i lečenju dece.

Laboratorija će omogućiti izradu trodimenzionalnih modela organa, kostiju i drugih anatomskih struktura na osnovu digitalnih medicinskih snimaka. Ovi modeli pružiće lekarima detaljniji uvid u anatomiju svakog pacijenta, što će biti posebno značajno u pripremi složenih operacija i planiranju hirurških zahvata.

Primena 3D modela u pripremi složenih operacija i lečenju dece

Nova tehnologija koristiće se u kardiohirurgiji, ortopediji, kardiologiji, ali i drugim granama pedijatrije i hirurgije. Zahvaljujući fizičkim modelima, medicinski timovi moći će da prouče anatomske strukture iz različitih uglova, bolje sagledaju njihov međusobni položaj i preciznije isplaniraju tok intervencije.

3D laboratorija imaće značajnu ulogu i u individualizovanom pristupu lečenju, jer će modeli biti izrađivani prema anatomskim karakteristikama konkretnog pacijenta. Osim primene u kliničkom radu, koristiće se za edukaciju i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika, studenata i mladih lekara.

1/7 Vidi galeriju Na osnovu medicinskih snimaka izrađivaće se 3D modeli organa i kostiju, prilagođeni svakom pacijentu Foto: imd.org.rs

Laboratorija je opremljena savremenim 3D štampačima, a projekat su pokrenuli Služba za lečenje bolesti srca i krvnih sudova i Odsek za medicinsku informatiku Instituta.