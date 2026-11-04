3D laboratorija počela sa radom u Institutu za majku i dete: Novi modeli pomažu lekarima da preciznije planiraju složene operacije
Na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“ počela je sa radom 3D laboratorija, koja predstavlja novi korak u primeni savremenih tehnologija u dijagnostici, planiranju i lečenju dece.
Laboratorija će omogućiti izradu trodimenzionalnih modela organa, kostiju i drugih anatomskih struktura na osnovu digitalnih medicinskih snimaka. Ovi modeli pružiće lekarima detaljniji uvid u anatomiju svakog pacijenta, što će biti posebno značajno u pripremi složenih operacija i planiranju hirurških zahvata.
Primena 3D modela u pripremi složenih operacija i lečenju dece
Nova tehnologija koristiće se u kardiohirurgiji, ortopediji, kardiologiji, ali i drugim granama pedijatrije i hirurgije. Zahvaljujući fizičkim modelima, medicinski timovi moći će da prouče anatomske strukture iz različitih uglova, bolje sagledaju njihov međusobni položaj i preciznije isplaniraju tok intervencije.
3D laboratorija imaće značajnu ulogu i u individualizovanom pristupu lečenju, jer će modeli biti izrađivani prema anatomskim karakteristikama konkretnog pacijenta. Osim primene u kliničkom radu, koristiće se za edukaciju i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika, studenata i mladih lekara.
Laboratorija je opremljena savremenim 3D štampačima, a projekat su pokrenuli Služba za lečenje bolesti srca i krvnih sudova i Odsek za medicinsku informatiku Instituta.
Uvođenje ove tehnologije omogućiće bolju pripremu medicinskih timova, lakšu saradnju različitih specijalnosti i preciznije planiranje terapijskih postupaka, sa ciljem unapređenja kvaliteta i bezbednosti zdravstvene zaštite najmlađih pacijenata.
Izvor: Imd.org.rs/Zdravlje.Kurir.rs