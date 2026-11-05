Mamografija omogućava rano otkrivanje promena na dojkama, a sumnjiv nalaz zahteva dodatnu dijagnostiku, ali ne znači automatski karcinom

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Od početka godine u Domu zdravlja Niš obavljeno je oko 4.000 skrining mamografskih pregleda. Dr Nikola Jerkan, šef Radiološke službe, ističe da je odziv žena veći nego prethodnih godina i naglašava značaj ranog otkrivanja promena na dojkama.

U okviru akcije „Otvorena vrata“, mamografski pregledi organizuju se sredom od 7 do 19 časova i subotom od 7 do 13 časova.

Oko 4.000 mamografskih pregleda od početka godine

Dom zdravlja Niš već dve i po godine organizuje „Otvorena vrata“, kako bi ženama omogućio lakši pristup preventivnim pregledima.

- Mogu reći da od početka ove godine imamo odrađenih oko 4.000 skrining mamografskih pregleda. Ta brojka ulazi u plan svih mamografija koje smo mi zajedno sa Institutom za javno zdravlje i planirali - navodi Jerkan.

Prema njegovim rečima, broj pregleda značajno je porastao u odnosu na period od pre tri do četiri godine, kada je godišnje obavljano između 2.500 i 3.000 mamografija.

- Mislim da smo konačno došli do žena i probudili svest, što je jako bitno - ističe Jerkan.

Sumnjiv nalaz ne znači odmah karcinom

Oko pet do šest odsto mamografskih nalaza zahteva dodatnu dijagnostiku. Jerkan objašnjava da sumnjiv nalaz ne znači da žena ima karcinom, već da je potrebno obaviti dodatne preglede kako bi se utvrdila priroda promene.

Dom zdravlja Niš već dve i po godine organizuje „Otvorena vrata“, kako bi ženama omogućio lakši pristup preventivnim pregledima Foto: Shutterstock

- To su nalazi koje mi ne možemo odmah da verifikujemo i procenimo da su to karcinomi. To su promene koje uglavnom zahtevaju dalje dijagnostičko sagledavanje - objašnjava on.

U Domu zdravlja se nakon sumnjivog mamografskog nalaza obavlja dopunski ultrazvučni pregled, a pacijentkinje se, prema potrebi, upućuju u Univerzitetski klinički centar na dalju dijagnostiku.

Karcinom dojke javlja se u različitim životnim dobima

Jerkan posebno upozorava na značaj porodične istorije bolesti. Žene koje imaju bliske srodnice obolele od karcinoma dojke trebalo bi da o tome razgovaraju sa lekarom i dogovore plan preventivnih pregleda.

- Nekada su se za mamografski pregled pregledale žene od 50 do 69 godina. Mi sada imamo karcinom kod devojaka, a imamo i karcinome kod žena koje su preko 75 godina - kaže Jerkan.

On naglašava da ne treba čekati pojavu bola ili drugih simptoma, jer promene mogu biti male i neprimetne na dodir.

Redovne kontrole važne su i kada nema nikakvih tegoba, jer rano otkrivanje promena omogućava pravovremenu dijagnostiku i lečenje.