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Američka Uprava za hranu i lekove (FDA) odobrila je prvi lek koji kod dela pacijenata sa hroničnim hepatitisom B omogućava takozvano funkcionalno izlečenje, odnosno dugotrajnu kontrolu virusa i nakon prestanka terapije. Reč je o značajnom pomaku u lečenju infekcije koja može da dovede do ciroze, raka jetre i otkazivanja ovog organa, a od čijih posledica širom sveta godišnje umre više od milion ljudi.

Novi lek, bepirovirsen, za razliku od postojećih antivirusnih lekova, koji uglavnom zahtevaju dugogodišnju primenu, nova terapija kod određenog broja pacijenata omogućava da virus ostane pod kontrolom i nakon završetka lečenja.

Rezultati dva klinička ispitivanja treće faze, objavljeni u časopisu New England Journal of Medicine, pokazali su da je funkcionalno izlečenje postignuto kod 233 od 1.220 pacijenata (19 odsto) koji su primali bepirovirsen, dok među 614 ispitanika u placebo grupi nije zabeležen nijedan takav slučaj.

Terapija traje šest meseci, primenjuje se jednom nedeljno putem injekcije, uz postojeće antivirusne lekove. Kod pacijenata koji su dobro odgovorili na lečenje, virusni markeri ostali su ispod granice detekcije najmanje 24 nedelje nakon prestanka celokupne terapije.

Šta zapravo znači funkcionalno izlečenje?

Funkcionalno izlečenje ne podrazumeva potpuno uklanjanje virusa iz organizma, već njegovo dugotrajno suzbijanje, uz nestanak površinskog antigena hepatitisa B (HBsAg) iz krvi. Zasad nije poznato da li se postignuti efekat održava godinama nakon završetka lečenja.

Najbolji odgovor na terapiju imali su pacijenti sa nižim početnim vrednostima površinskog antigena hepatitisa B Foto: Shutterstock

Najbolji odgovor na terapiju imali su pacijenti sa nižim početnim vrednostima HBsAg, što bi ubuduće moglo da pomogne lekarima da procene ko ima najveće izglede za uspešno lečenje.

Ipak, nova terapija nije bez rizika. Tokom ispitivanja zabeležene su i ozbiljne neželjene reakcije, uključujući zapaljenje jetre, zbog čega FDA naglašava potrebu za redovnim praćenjem laboratorijskih parametara.