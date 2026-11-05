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Novi uređaj mogao bi da se ugradi u ljudsko telo i leči dijabetes i gojaznost bez potrebe za lekovima ili insulinom

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Dijabetes pogađa više od pet miliona ljudi samo u Velikoj Britaniji. Konvencionalni tretmani dijabetesa tipa 2, uključujući svakodnevne injekcije insulina i novije agoniste GLP-1 receptora, zahtevaju pažljivo doziranje i kontinuirano lečenje.

Čak i eksperimentalni implantati za kontrolu dijabetesa i dalje se oslanjaju na hormon insulin, koji uklanja šećer iz krvotoka, ali ga ne oslobađa iz tela, rekao je profesor Martin Fuseneger, bioinženjer na ETH Cirihu.

Kako implantat uklanja višak šećera iz krvi bez lekova?

Novi implantat, umesto toga, uklanja glukozu iz tela bez dodavanja lekova, gena ili živih ćelija.

Sadrži katalizator napravljen od zlatnih listića i čestica platine nanetih na sunđerasti grafit, koji uz pomoć električne energije niskog napona pretvara glukozu u glukonat, jedinjenje koje bubrezi lako mogu da izbace urinom.

- Decenijama smo lečili dijabetes tako što smo govorili telu kako da upravlja glukozom. Sada pokazujemo da možemo direktno da kontrolišemo glukozu, koristeći elektroniku umesto lekova - rekao je prof. Fuseneger.

Uređaj funkcioniše kao nosivi kontinuirani monitor glukoze, koji detektuje povišen šećer u krvi i prenosi očitavanja putem pametnog telefona, koji bežično uključuje implantat.

Kada nivo šećera padne na bezbedan opseg, uređaj se automatski isključuje. Iako su preliminarna ispitivanja na miševima pokazala uspeh, nezavisni stručnjaci pozvali su na oprez, upozoravajući da se moraju otkloniti glavne prepreke pre nego što se ova tehnologija bude mogla razmatrati za primenu kod ljudi.

- Ovo je potencijalno obećavajuća metoda - kaže dr Dejvid Klonof, endokrinolog u Medicinskom centru Sater Mils-Peninsula u Kaliforniji, koji nije učestvovao u istraživanju.

Bezbednost implantata zavisi od toga kako ljudski bubrezi podnose i izlučuju glukonat, bez narušavanja ravnoteže elektrolita Foto: Shutterstock

Rizici za bubrege i elektrolite pre ispitivanja na ljudima

- Pre testiranja na ljudima neophodno je isključiti rizike, posebno mogućnost nakupljanja glukonata, poremećaja kiselinsko-bazne ravnoteže i gubitka važnih elektrolita - upozorio je dr Klonof.

Tim profesora Fusenegera sada planira da testira sistem na većim životinjama, uključujući svinje i ovce, pre nego što preduzme korake ka kliničkim ispitivanjima na ljudima.