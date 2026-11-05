Dodajte Kurir Zdravlje u vaš Google izbor

Građanima će biti dostupan paket preventivnih i skrining pregleda namenjenih ranom otkrivanju različitih bolesti

Slušaj vest

Dom zdravlja Niš organizuje akciju „Otvorena vrata“ u subotu, 7. novembra 2026. godine, od 7 do 14 časova, u centralnom objektu ustanove. Građanima će biti dostupan paket preventivnih i skrining pregleda namenjenih ranom otkrivanju različitih bolesti. Lekari podsećaju da je lečenje najuspešnije i najlakše kada se bolest otkije na samom početku, dok nije došlo do mogućih dodatnih komplikacija.

PAPA test

U okviru akcije, Služba za zdravstvenu zaštitu žena poziva sve žene uzrasta od 25 do 64 godine da obave skrining na rak grlića materice, odnosno PAPA test. Uzimanje briseva obavljaće se na prvom spratu, u ordinaciji broj 55, u prostoru ove službe.

Rano otkivanje dijabetesa i karcinoma

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih organizovaće preglede i skrininge za rano otkrivanje:

raka debelog creva;

kardiovaskularnih bolesti, uz merenje krvnog pritiska;

dijabetesa;

depresije;

raka pluća.

Osobe od 50 do 74 godine sa pušačkim stažom od najmanje 30 godina pozvane su da obave skrining na rak pluća primenom savremene niskodozne CT tehnologije (low-dose CT).

Osobe od 50 do 74 godine sa pušačkim stažom od najmanje 30 godina pozvane su da obave skrining na rak pluća Foto: Shutterstock

Samopregled dojki, mamografija

Služba za polivalentnu patronažu organizuje i edukaciju za žene o pravilnom samopregledu dojki, sa ciljem podizanja svesti o značaju ranog prepoznavanja promena.

Posebne aktivnosti pripremila je i Služba za radiološku dijagnostiku. Žene uzrasta od 50 do 69 godina moći će da obave mamografiju u okviru skrininga na rak dojke.

Denzitometrija

U okviru Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju biće omogućeno i određivanje gustine kostiju, odnosno denzitometrija.