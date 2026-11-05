Humanitarna akcija „Knjiga je do jaja“ povezuje književnost i solidarnost, uz važnu poruku muškarcima da ne odlažu preventivne preglede

Slušaj vest

U okviru humanitarne akcije „Knjiga je do jaja“, u sredu je u Dorćol Platzu održano književno veče na kojem su pisci Slaviša Pavlović, Milan Bogojević i Jovan Simić razgovarali o istoriji, književnosti i ljudima čije su životne priče pretočili u svoja dela.

Događaj je organizovan povodom novembra, meseca posvećenog muškom zdravlju, sa ciljem da se kroz neformalnu i drugačiju komunikaciju skrene pažnja na značaj preventivnih pregleda i ranog otkrivanja bolesti.

Akcija se odvija pod sloganom „Ne preskačeš stranice. Ne preskači ni preglede“, a za korisnika humanitarne podrške izabrano je Udruženje pacijenata „Uro Takt“. Celokupan prihod od prodaje knjiga tokom večeri, kao i sredstva prikupljena prodajom specijalnog humanitarnog izdanja, namenjeni su ovom udruženju.

Udruženje „Uro Takt“ okuplja i pruža podršku osobama obolelim od karcinoma prostate, testisa, mokraćne bešike i bubrega, kao i njihovim porodicama. Kroz informisanje, edukaciju i podršku tokom lečenja, udruženje nastoji da unapredi položaj pacijenata i podigne svest o značaju prevencije i pravovremenih pregleda.

Muškarci često odlažu preventivne preglede, ne obraćaju dovoljno pažnje na simptome ili veruju da će problem nestati sam od sebe.

Zato su akcije poput „Knjiga je do jaja“ važne jer o muškom zdravlju govore na pristupačan način i podsećaju da briga o sebi ne treba da bude stvar slučajnosti ili odlaganja. Posebno nam znači što je „Uro Takt“ izabran kao korisnik ove humanitarne akcije, jer će prikupljena sredstva doprineti našem radu i podršci koju pružamo pacijentima i njihovim porodicama. Zahvalni smo organizatorima, autorima i svima koji su kupovinom knjiga ili donacijom podržali ovu inicijativu - izjavio je Marko Đurić iz udruženja „Uro Takt“.

Razgovor tri pisca o istoriji

Centralni deo književne večeri bio je razgovor trojice autora o istoriji, književnosti i načinu na koji stvarni ljudi i događaji postaju književni junaci.

Slaviša Pavlović, autor romana „Zavet heroja“, „Apisov apostol“ i „Himerina krv: Roman o Dučiću“, kao i knjiga „Ratnici Crne ruke“ i „Osvetnici i klevetnici“, u svojim delima oživljava znamenite i manje poznate ličnosti srpske istorije, od Jovana Dučića i Dragutina Dimitrijevića Apisa do Vojislava Tankosića.

Zato su akcije poput „Knjiga je do jaja“ važne jer o muškom zdravlju govore na pristupačan način i podsećaju da briga o sebi ne treba da bude stvar slučajnosti ili odlaganja Foto: Shutterstock

Milan Bogojević je pisac i publicista čiji je opus posvećen ličnostima i događajima iz srpske istorije, posebno Velikom ratu. Autor je više knjiga, među kojima su „Zaboravljeni junaci Velikog rata“, „Milunka Savić - ordenje i ožiljci“, „Atentat 1934“ i „Kralj Aleksandar Karađorđević - Žrtva zavere“.

Jovan Simić autor je knjiga „878“, „Devetka“ i „neZNANI Junaci“. Knjiga „878“ kroz 15 priča istorijske fikcije povezuje stvarne događaje, ličnosti i Beograd različitih epoha, dok sportski roman „Devetka“ govori o talentu, padu, identitetu i životu nakon što se reflektori ugase.

Samo 33 primerka specijalnog humanitarnog izdanja „neZNANI Junaci“

Posebno za akciju „Knjiga je do jaja“ pripremljena su samo 33 primerka specijalnog humanitarnog predizdanja nove knjige Jovana Simića „neZNANI Junaci“. Predizdanje sadrži sedam priča i prvi put je predstavljeno i ponuđeno publici upravo na humanitarnoj večeri.

Knjiga nastavlja svet započet u delu „878“, ali ga proširuje van Beograda. Priče vode čitaoce od Beograda i Avale, preko Šida, Herceg Novog i Prebilovaca, sve do Njujorka i Denvera, prateći poznate i nepoznate junake kroz različite istorijske okolnosti i odluke koje su određivale njihove sudbine.

Svih 33 primerka deo su humanitarne akcije, a celokupan prihod od njihove prodaje biće namenjen udruženju „Uro Takt“. Kompletno izdanje knjige, sa znatno većim brojem priča, planirano je za proleće 2027. godine.

Akcija traje do kraja novembra

Tokom književne večeri posetioci su mogli da kupe knjige sva tri autora, a sav prihod od prodaje namenjen je udruženju „Uro Takt“.

Foto: Promo

U akciji „Knjiga je do jaja“ moguće je učestvovati i bez dolaska na događaj. Ona traje do 30. novembra. Knjige Jovana Simića „878“ i „Devetka“ mogu se poručiti preko sajta LeeMoon (www.leemoon.rs), dok se donacija uplaćuje direktno udruženju „Uro Takt“. Minimalna donacija iznosi 1.000 dinara za knjigu „878“ i 999 dinara za „Devetku“, uz mogućnost uplate većeg iznosa.