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Jedna od tvrdnji u istraživanju glasi: „Operacija proširenih vena je komplikovana i dugo se oporavlja.“

Dr Dario Jocić smatra da bi takva slika mogla biti zastarela.

Mnogi ljudi odlažu odlazak lekaru zbog nečega što imaju u glavi, a ne na nogama – slike velike operacije i dugog oporavka. Istraživanje koje sprovodi Centar za savremeno lečenje vena dr Darija Jocića nastoji da izmeri koliko je takva predstava još rasprostranjena.

U upitniku, koji agencija Ninamedia Kliping sprovodi na uzorku od 1.000 punoletnih građana Srbije, ispitanici ocenjuju i tvrdnju o operaciji. Pitaju se i koji bi vid lečenja prvo razmatrali: kreme, tablete, kompresione čarape, skleroterapiju, laser ili klasičnu operaciju. Posebno se ispituje i koliko su upoznati sa savremenim metodama lečenja.

- Slika o operaciji vena u glavama ljudi često potiče iz vremena kada je to bio veliki zahvat. Danas postoji čitav niz minimalno invazivnih metoda, od skleroterapije i lasera do medicinskog lepka, i većina pacijenata se brzo vraća svakodnevnim obavezama - kaže dr Jocić, vaskularni hirurg i prvi u Srbiji i regionu koji je primenio metodu lečenja proširenih vena medicinskim lepkom.

potkolenica muškarca sa proširenim venama koje su obeležene crvenom bojom
Danas postoji čitav niz minimalno invazivnih metoda, od skleroterapije i lasera do medicinskog lepka, i većina pacijenata se brzo vraća svakodnevnim obavezama Foto: Shutterstock


Dr Jocić ne tvrdi da je klasična operacija prevaziđena.

- I ona ima svoje mesto kod pojedinih pacijenata. Važno je da čovek zna da izbor postoji i da odluku donese na osnovu činjenica, a ne straha. Ko odlaže zbog straha, često završi sa složenijim lečenjem kasnije - naglašava on.

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