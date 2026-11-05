Koliko građani Srbije poznaju savremeno lečenje proširenih vena: Istraživanje otkriva šta ih najviše plaši
- Istraživanje na uzorku od 1.000 punoletnih građana Srbije meri koliko poznaju savremeno lečenje proširenih vena i šta ih najviše plaši.
- Ispitanici ocenjuju tvrdnju da je operacija vena komplikovana i da oporavak dugo traje, kao i koje bi metode prvo razmatrali.
- Dr Jocić poručuje da danas postoje minimalno invazivne metode, od skleroterapije i lasera do medicinskog lepka.
Jedna od tvrdnji u istraživanju glasi: „Operacija proširenih vena je komplikovana i dugo se oporavlja.“
Dr Dario Jocić smatra da bi takva slika mogla biti zastarela.
Mnogi ljudi odlažu odlazak lekaru zbog nečega što imaju u glavi, a ne na nogama – slike velike operacije i dugog oporavka. Istraživanje koje sprovodi Centar za savremeno lečenje vena dr Darija Jocića nastoji da izmeri koliko je takva predstava još rasprostranjena.
U upitniku, koji agencija Ninamedia Kliping sprovodi na uzorku od 1.000 punoletnih građana Srbije, ispitanici ocenjuju i tvrdnju o operaciji. Pitaju se i koji bi vid lečenja prvo razmatrali: kreme, tablete, kompresione čarape, skleroterapiju, laser ili klasičnu operaciju. Posebno se ispituje i koliko su upoznati sa savremenim metodama lečenja.
- Slika o operaciji vena u glavama ljudi često potiče iz vremena kada je to bio veliki zahvat. Danas postoji čitav niz minimalno invazivnih metoda, od skleroterapije i lasera do medicinskog lepka, i većina pacijenata se brzo vraća svakodnevnim obavezama - kaže dr Jocić, vaskularni hirurg i prvi u Srbiji i regionu koji je primenio metodu lečenja proširenih vena medicinskim lepkom.
Dr Jocić ne tvrdi da je klasična operacija prevaziđena.
- I ona ima svoje mesto kod pojedinih pacijenata. Važno je da čovek zna da izbor postoji i da odluku donese na osnovu činjenica, a ne straha. Ko odlaže zbog straha, često završi sa složenijim lečenjem kasnije - naglašava on.