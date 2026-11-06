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Kod pacijenata sa rezistentnom hipertenzijom ni kombinacija više lekova ne uspeva da snizi krvni pritisak

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Naučnici sa američkog Univerziteta Pensilvanija Stejt razvili su mekani implant koji pomoću električnih impulsa snižava krvni pritisak, bez potrebe za pričvršćivanjem šavovima. Uređaj, nazvan CaroFlex, uspešno je testiran na miševima, a mogao bi da otvori nove mogućnosti lečenja hipertenzije kod pacijenata kojima ni kombinacija više lekova ne pomaže.

Približno svaki deseti pacijent sa hipertenzijom ima oblik bolesti otporan na lekove, zbog čega kontrola krvnog pritiska ostaje veliki izazov.

- Kod mnogih pacijenata čak ni kombinacija tri do pet lekova ne uspeva da snizi krvni pritisak. U takvim slučajevima bioelektronski uređaji, koji električnim signalima utiču na prirodne mehanizme regulacije pritiska, predstavljaju obećavajuću alternativu - objašnjava Tao Džou, jedan od autora studije objavljene u časopisu Device.

Kako implant reguliše krvni pritisak

CaroFlex se postavlja na područje karotidnog sinusa, dela karotidne arterije na vratu, gde se nalaze baroreceptori - nervni završeci koji registruju promene pritiska u krvnim sudovima. Blagi električni impulsi aktiviraju prirodni refleks koji pomaže u snižavanju krvnog pritiska.

Implant se postavlja na karotidnu arteriju na vratu, gde nervni završeci registruju promene krvnog pritiska Foto: Shutterstock

Za razliku od klasičnih elektroda izrađenih od čvrstih materijala, novi implant napravljen je od hidrogela, mekanog materijala nalik želeu, koji prati pokrete krvnog suda. Proizvodi se 3D štampom i prijanja uz tkivo bez šavova, čime se smanjuje rizik od njegovog oštećenja.

Pritisak snižen za više od 15 odsto

Tokom ispitivanja na mišeima, četiri od pet testiranih frekvencija električne stimulacije snizile su krvni pritisak u proseku za više od 15 odsto. Nakon dve nedelje naučnici nisu uočili vidljiva oštećenja okolnog tkiva niti imunski odgovor na implant.

Laboratorijska ispitivanja pokazala su i da uređaj može da se rastegne na više nego dvostruku početnu dužinu, uz pouzdano prijanjanje i električnu provodljivost.