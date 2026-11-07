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Eksperimentalni test krvi mogao bi da unapredi dijagnostiku hroničnih bolesti jetre i omogući precizniju procenu stepena oštećenja ovog organa bez uzimanja uzorka tkiva.

Rezultati istraživanja predstavljeni su na stručnom skupu Američkog udruženja za proučavanje bolesti jetre (AASLD) u Denveru.

Novi test krvi, nazvan tečni transformator (LiquidTransformer), pokazao je visoku preciznost u određivanju stadijuma hronične bolesti jetre. Njegovi rezultati bili su uporedivi sa rezultatima magnetne rezonantne elastografije (MRE), koja se smatra najpreciznijom neinvazivnom metodom za procenu oštećenja i fibroze jetre.

Prednost novog pristupa je u tome što koristi rutinski uzorak krvi, dok je MRE dostupna uglavnom u specijalizovanim centrima i ustanovama koje sprovode klinička istraživanja.

Zašto je važna nova metoda dijagnostike?

Postojeći testovi krvi mogu da pomognu u otkrivanju pojedinih oboljenja jetre, ali ne pružaju uvek dovoljno precizne informacije o tome koliko je organ oštećen usled steatohepatitisa povezanog sa metaboličkom disfunkcijom (MASH).

Ovo oboljenje karakterišu nakupljanje masti, zapaljenje i stvaranje ožiljnog tkiva u jetri. Ukoliko bolest napreduje, može dovesti do uznapredovale fibroze, ciroze, pa čak i otkazivanja jetre.

Za procenu stadijuma MASH danas se koriste magnetna rezonantna elastografija ili biopsija jetre, pri kojoj se uzima uzorak tkiva radi analize.

Novi test kompanije Hepta, LiquidTransformer, zasniva se na analizi DNK koja cirkuliše u krvi i na osnovu molekularnih signala procenjuje stanje jetre.

„Godinama je MRE neinvazivna referentna metoda na koju se oslanjamo u našim istraživanjima. To je najprecizniji način da odredimo stadijum fibroze jetre bez biopsije“, izjavio je dr Rohit Lumba sa Univerziteta Kalifornije u San Dijegu, glavni medicinski i naučni savetnik kompanije Hepta.

Ciroza je ozbiljna bolest jetre koja kod nekih ljudi dovodi do potrebe za transplantacijom jetre, ali možda ćete se iznenaditi šta zapravo uzrokuje cirozu Foto: Shutterstock

Test može da pomogne i u izboru terapije

U istraživanju sprovedenom u saradnji kompanija Hepta i Madrigal Pharmaceuticals, proizvođača leka Rezdiffra, prve odobrene terapije za MASH, pokazano je da LiquidTransformer može precizno da odredi stepen oštećenja jetre i prepozna pacijente koji ispunjavaju kriterijume za primenu ovog leka.

Istraživači su ispitivali i mogućnost razlikovanja tri oblika steatotične bolesti jetre:

- MASLD – bolest jetre povezana sa metaboličkom disfunkcijom.

- ALD – bolest jetre povezana sa konzumiranjem alkohola.

- MetALD – stanje u kojem istovremeno deluju metabolički faktori i konzumiranje alkohola.

U dodatnim eksperimentima, test je registrovao i molekularne promene kod pacijenata koji su primali semaglutid, lek iz grupe GLP-1 agonista. Semaglutid je poznat i po povoljnim efektima na zdravlje jetre, a u SAD je odobren i za lečenje MASH. Ipak, još nije utvrđeno da li semaglutid ima direktno dejstvo na jetru nezavisno od efekata koji nastaju usled gubitka telesne težine.

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Preciznost približna magnetnoj rezonanci

U šest odvojenih prezentacija na skupu AASLD predstavljeni su rezultati koji ukazuju na to da je LiquidTransformer po preciznosti gotovo dostigao magnetnu rezonantnu elastografiju.

U pojedinim poređenjima pokazao se i preciznijim od drugih dijagnostičkih alternativa, uključujući ultrazvučnu metodu poznatu kao vibraciono kontrolisana prolazna elastografija, kao i test krvi za procenu fibroze jetre, poznat kao Enhanced Liver Fibrosis (ELF) test.

„Činjenica da se test krvi približava dijagnostičkoj preciznosti MRE, pa čak i nadmašuje druge alternativne metode u proceni podobnosti za lečenje, predstavlja značajan korak napred. To je posebno važno zbog šire dostupnosti i lakšeg pristupa analizi krvi“, istakao je dr Lumba.