Srčana slabost kod dece najčešće je povezana sa urođenim srčanim manama i bolestima srčanog mišića

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U Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić" osnovan je Republički centar za pedijatrijsku srčanu slabost, namenjen dijagnostici i lečenju dece sa najtežim oblicima srčane insuficijencije. Centar će objediniti rad stručnjaka različitih specijalnosti, primenu savremenih metoda lečenja i dugoročno praćenje pacijenata, uključujući decu kojoj je potrebna transplantacija srca.

Srčana slabost kod dece je retko, ali izuzetno ozbiljno stanje, najčešće povezano sa urođenim srčanim manama i kardiomiopatijama, odnosno bolestima srčanog mišića. Kod najtežih oblika bolesti, kada lekovi više ne mogu da obezbede odgovarajuću funkciju srca, neophodna je mehanička potpora cirkulaciji, koja može da bude presudna za preživljavanje deteta.

Od intenzivnog lečenja do pripreme za transplantaciju

U okviru Centra predviđena je primena ECMO sistema, koji privremeno preuzima funkciju srca i pluća, kao i VAD uređaja, koji mehanički pomažu srčanim komorama da pumpaju krv. Ovi sistemi koriste se kod dece sa teškom srčanom slabošću, uključujući pacijente kojima je potrebna potpora do oporavka ili transplantacije.

U Centru će se koristiti ECMO i VAD sistemi za mehaničku potporu radu srca i cirkulaciji Foto: Kurir

Centar će se baviti i ranim otkrivanjem bolesti, procenom uzroka srčane slabosti, izborom terapije i pripremom pacijenata za transplantaciju srca. Planirana je saradnja sa zdravstvenim ustanovama u Srbiji i regionu, uključujući telemedicinske konsultacije, kako bi deca sa najtežim oblicima bolesti pravovremeno dobila odgovarajuće lečenje.