Start maratona zakazan je za 10 časova, dok trka podrške počinje u 12 časova kod Bandžija

Slušaj vest

Udruženje „Plavi krug“organizuje u nedelju, 8. novembra, na Adi Ciganliji u Beogradu jubilarni 15. „Plavi krug oko Ade“ – maraton i trku podrške povodom obeležavanja Svetskog dana dijabetesa. Manifestacija će okupiti ukupno 1.070 učesnika iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Italije, među kojima je rekordan broj osoba sa dijabetesom.

Ove godine prijavljeno je oko 170 učesnika sa dijabetesom, a posebno je značajno što će četiri osobe sa ovim oboljenjem trčati maraton, dok će ostali učestvovati u trci podrške. Među njima je i jedan trkač iz Italije.

Start maratona zakazan je za 10 časova, dok trka podrške počinje u 12 časova kod Bandžija.

– Već 15 godina ovom manifestacijom skrećemo pažnju na značaj redovne fizičke aktivnosti, kako u prevenciji dijabetesa tip 2, tako i u svakodnevnom životu svih osoba sa dijabetesom. Želimo da pokažemo da dijabetes nije prepreka za bavljenje sportom i da podstaknemo ljude da budu fizički aktivni, ne samo tog dana već tokom cele godine – istakla je Bojana Marković, predsednica Udruženja „Plavi krug“.

Dijabetes nije prepreka za bavljenje sportom i da podstaknemo ljude da budu fizički aktivni, ne samo tog dana već tokom cele godine, kaže Bojana Marković Foto: Shutterstock

U Srbiji oko 800.000 ljudi ima dijabetes

Prema procenama, oko 800.000 ljudi u Srbiji živi sa dijabetesom, a čak 270.000 ne zna da ima ovu bolest. Zbog toga su prevencija, rano otkrivanje i pravovremeno lečenje od izuzetnog značaja.

Dodatni razlog za zabrinutost predstavljaju podaci Svetske federacije za gojaznost, prema kojima 57 odsto odraslih u Srbiji ima prekomernu telesnu težinu ili gojaznost. Ovaj problem prisutan je i kod oko 312.000 dece i mladih uzrasta od pet do 19 godina.

Prekomerna telesna težina i gojaznost predstavljaju značajne faktore rizika za razvoj dijabetesa tip 2. Posebno zabrinjava to što se ova bolest, koja je nekada bila karakteristična prvenstveno za odrasle, danas dijagnostikuje i kod dece i adolescenata.