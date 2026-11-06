Jubilarna 15. trka „Plavi krug oko Ade“ okuplja 1.070 trkača: Rekordan broj učesnika sa dijabetesom, četvoro trči maraton
- Udruženje "Plavi krug" 8. novembra na Adi Ciganliji organizuje 15. "Plavi krug oko Ade", maraton i trku podrške povodom Svetskog dana dijabetesa.
- Manifestacija okuplja 1.070 učesnika iz više zemalja, a među njima je rekordan broj osoba sa dijabetesom - oko 170 prijavljenih.
- Četiri osobe sa dijabetesom trčaće maraton, dok će ostali učestvovati u trci podrške; start je u 10 časova, a trka podrške u 12.
Udruženje „Plavi krug“organizuje u nedelju, 8. novembra, na Adi Ciganliji u Beogradu jubilarni 15. „Plavi krug oko Ade“ – maraton i trku podrške povodom obeležavanja Svetskog dana dijabetesa. Manifestacija će okupiti ukupno 1.070 učesnika iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Italije, među kojima je rekordan broj osoba sa dijabetesom.
Ove godine prijavljeno je oko 170 učesnika sa dijabetesom, a posebno je značajno što će četiri osobe sa ovim oboljenjem trčati maraton, dok će ostali učestvovati u trci podrške. Među njima je i jedan trkač iz Italije.
Start maratona zakazan je za 10 časova, dok trka podrške počinje u 12 časova kod Bandžija.
– Već 15 godina ovom manifestacijom skrećemo pažnju na značaj redovne fizičke aktivnosti, kako u prevenciji dijabetesa tip 2, tako i u svakodnevnom životu svih osoba sa dijabetesom. Želimo da pokažemo da dijabetes nije prepreka za bavljenje sportom i da podstaknemo ljude da budu fizički aktivni, ne samo tog dana već tokom cele godine – istakla je Bojana Marković, predsednica Udruženja „Plavi krug“.
U Srbiji oko 800.000 ljudi ima dijabetes
Prema procenama, oko 800.000 ljudi u Srbiji živi sa dijabetesom, a čak 270.000 ne zna da ima ovu bolest. Zbog toga su prevencija, rano otkrivanje i pravovremeno lečenje od izuzetnog značaja.
Dodatni razlog za zabrinutost predstavljaju podaci Svetske federacije za gojaznost, prema kojima 57 odsto odraslih u Srbiji ima prekomernu telesnu težinu ili gojaznost. Ovaj problem prisutan je i kod oko 312.000 dece i mladih uzrasta od pet do 19 godina.
Prekomerna telesna težina i gojaznost predstavljaju značajne faktore rizika za razvoj dijabetesa tip 2. Posebno zabrinjava to što se ova bolest, koja je nekada bila karakteristična prvenstveno za odrasle, danas dijagnostikuje i kod dece i adolescenata.
Prevencija počinje od najranijeg uzrasta, a odgovornost za stvaranje zdravih navika ne pripada samo porodici. Važnu ulogu imaju i predškolske ustanove i škole, kroz podsticanje redovne fizičke aktivnosti, pravilne i uravnotežene ishrane i smanjenje vremena koje deca provode sedeći.
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