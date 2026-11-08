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Na Klinici za kardiohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (UKCS) prvi put u Srbiji izvedena je izuzetno složena operacija srca i aorte kroz rez od svega sedam centimetara, umesto uobičajenih 25 centimetara. Pacijent je nakon uspešnog zahvata, obavljenog 19. oktobra, već sedmog dana otpušten na kućno lečenje.

Reč je o kombinovanoj minimalno invazivnoj Bentall proceduri (Mini Bentall), uz istovremenu rekonstrukciju dela luka aorte (Hemiarch). Operativni tim predvodio je asist. dr Miloš Grujić, koji je ovu naprednu hiruršku metodu uveo u praksu UKCS.

Kako je saopšteno iz UKCS, prvi put u domaćoj kardiohirurgiji ovako složene promene na aortnom zalisku, korenu aorte, ushodnoj aorti i luku aorte rešene su tokom jedne operacije, minimalno invazivnim pristupom. Ovakav zahvat predstavlja retkost i u regionu, gde do sada nije zvanično dokumentovan kroz tako mali rez.

Operacija je obuhvatila i zahtevno ponovno povezivanje obe koronarne arterije (Bentall procedura), dok je rekonstrukcija dela luka aorte (Hemiarch) zahtevala privremeno zaustavljanje cirkulacije u telu, uz istovremenu zaštitu mozga.

Operativni tim predvodio je asist. dr Miloš Grujić, koji je ovu naprednu hiruršku metodu uveo u praksu UKCS Foto: univerzitetski klinički centar Srbije

Manji rez, manje bolova i brži oporavak

Za razliku od klasičnog pristupa, koji podrazumeva presecanje grudne kosti celom dužinom i rez na koži od oko 25 centimetara, kardiohirurzi UKCS izveli su kompletnu operaciju kroz delimično presecanje gornjeg dela grudne kosti, uz rez od samo sedam centimetara.

Prema saopštenju UKCS, ovakav pristup omogućio je manju traumu grudnog koša, znatno slabije postoperativne bolove i brži početni oporavak pacijenta u poređenju sa klasičnom operacijom.