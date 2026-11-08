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Univerzitetski klinički centar Kragujevac, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Srbije, nastavlja akciju besplatnih specijalističkih pregleda za stanovnike seoskih područja, koji će biti organizovani u mobilnoj ambulanti. Građani će moći da se pregledaju i bez zdravstvene knjižice.

Pregledi će se obavljati od 9 do 14 časova, prema sledećem rasporedu:

  • 10. novembra - Dragobraća, kod Doma kulture
  • 13. novembra - Đuriselo, kod Doma kulture

Besplatni pregledi medicinskih timova UKC Kragujevac obuhvataju kompletan internistički pregled sa EKG-om i ultrazvuk stomaka.

Izvor: Ukck.rs/Zdravlje.kurir.rs

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