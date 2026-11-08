Besplatni pregledi u mobilnoj ambulanti biće organizovani u šumadijskim selima, a građani će moći da provere zdravlje bez knjižice.
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Besplatni specijalistički pregledi u selima kod Kragujevca: Nije vam potrebna knjižica
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Univerzitetski klinički centar Kragujevac, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Srbije, nastavlja akciju besplatnih specijalističkih pregleda za stanovnike seoskih područja, koji će biti organizovani u mobilnoj ambulanti. Građani će moći da se pregledaju i bez zdravstvene knjižice.
Pregledi će se obavljati od 9 do 14 časova, prema sledećem rasporedu:
- 10. novembra - Dragobraća, kod Doma kulture
- 13. novembra - Đuriselo, kod Doma kulture
Besplatni pregledi medicinskih timova UKC Kragujevac obuhvataju kompletan internistički pregled sa EKG-om i ultrazvuk stomaka.
Izvor: Ukck.rs/Zdravlje.kurir.rs
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