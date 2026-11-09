I pored razočaravajućih rezultata, naučnici nastavljaju ispitivanja novih lekova za smanjenje rizika od infarkta

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Eksperimentalni lek pelakarsen, od kojeg se očekivalo da smanji rizik od srčanog i moždanog udara, nije ostvario svoj glavni cilj u velikom kliničkom ispitivanju. Iako je značajno snizio nivo lipoproteina (a), poznatog kao Lp(a), to nije dovelo do smanjenja broja ozbiljnih kardiovaskularnih događaja.

Lp(a) je čestica koja prenosi masnoće kroz krv, a njen povišen nivo, uglavnom određen naslednim faktorima, povezan je sa većim rizikom od bolesti srca i krvnih sudova.

U studiji, objavljenoj u časopisu New England Journal of Medicine, učestvovalo je 8.350 pacijenata koji su već pretrpeli srčani ili moždani udar, ili drugi kardiovaskularni događaj, i imali povišen Lp(a). Jedna grupa primala je pelakarsen, a druga placebo, dok je praćenje trajalo gotovo pet godina.

Značajan pad Lp(a), bez očekivane zaštite

Lek je snizio nivo Lp(a) za približno 77 odsto, ali je ozbiljan kardiovaskularni događaj doživelo oko 12 odsto učesnika u obe grupe. Nije utvrđena značajna razlika u riziku od kardiovaskularne smrti, infarkta, moždanog udara ili potrebe za hitnom intervencijom na krvnim sudovima.

Povišen nivo lipoproteina (a) povezan je sa većim rizikom od infarkta, a prvenstveno zavisi od naslednih faktora. Foto: Shutterstock

- Nije reč o tome da je lek bio blizu uspeha. Jednostavno nije imao uticaj na ishode. Nažalost, viđam mlade žene koje dožive moždani udar u tridesetim godinama, a jedini faktor rizika kod njih je povišen nivo lipoproteina (a). To je čisto genetski rizik - izjavio je za CNN dr Stiven Nisen, kardiolog Klinike Klivlend i jedan od vodećih istraživača.

Rezultati otvaraju pitanje da li je potrebno snažnije snižavanje Lp(a), ranije započinjanje terapije ili drugačiji pristup lečenju. Ispitivanja drugih lekova koji deluju na ovaj lipoprotein i dalje su u toku.