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Mobilna ambulanta Doma zdravlja Niš nastavlja sa radom ove nedelje, a danas su između 9 i 12 sati, prema rasporedu, mogućnost pregleda imali meštani sela Sečanica.

Kako je objavio Dom zdravlja Niš, mobilna ambulanta će sutra biti stacionirana u Leskoviku od 9 do 12, dok u sredu, zbog praznika, mobilna ambulanta neće raditi.

doktorka u ordinaciji
Dom zdravlja Niš poziva sve građane da provere svoje zdravlje Foto: Shutterstock

Sa pregledima će biti nastavljeno 12. novembra u Čamurliji, od 9 do 12 sati, a u mestu Supovac će mobilna ambulanta biti 13. novembra, takođe od 9 do 12 sati.

Izvor: tanjug.rs/Zdravlje.Kurir.rs

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