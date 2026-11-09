Meštani Leskovika sutra će od 9 do 12 sati imati priliku da obave zdravstvene preglede u mobilnoj ambulanti Doma zdravlja Niš.
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Besplatni pregledi u Leskoviku: Evo kada meštani mogu da posete mobilnu ambulantu Doma zdravlja Niš
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Mobilna ambulanta Doma zdravlja Niš nastavlja sa radom ove nedelje, a danas su između 9 i 12 sati, prema rasporedu, mogućnost pregleda imali meštani sela Sečanica.
Kako je objavio Dom zdravlja Niš, mobilna ambulanta će sutra biti stacionirana u Leskoviku od 9 do 12, dok u sredu, zbog praznika, mobilna ambulanta neće raditi.
Dom zdravlja Niš poziva sve građane da provere svoje zdravlje Foto: Shutterstock
Sa pregledima će biti nastavljeno 12. novembra u Čamurliji, od 9 do 12 sati, a u mestu Supovac će mobilna ambulanta biti 13. novembra, takođe od 9 do 12 sati.
Izvor: tanjug.rs/Zdravlje.Kurir.rs
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