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KORISNO JE DA ZNATE

KORISNO JE DA ZNATE

Mobilna ambulanta Doma zdravlja Niš sutra će biti u Leskoviku od 9 do 12 sati, a narednih dana i u Čamurliji i Supovcu

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Mobilna ambulanta Doma zdravlja Niš nastavlja sa radom ove nedelje, a danas su između 9 i 12 sati, prema rasporedu, mogućnost pregleda imali meštani sela Sečanica.

Kako je objavio Dom zdravlja Niš, mobilna ambulanta će sutra biti stacionirana u Leskoviku od 9 do 12, dok u sredu, zbog praznika, mobilna ambulanta neće raditi.

Dom zdravlja Niš poziva sve građane da provere svoje zdravlje Foto: Shutterstock