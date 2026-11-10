Simptomi malih boginja (morbila) najčešće se javljaju 7 do 14 dana nakon kontakta sa virusom. Bolest obično počinje tegobama sličnim prehladi, nakon čega se pojavljuje karakterističan osip.

Najčešći simptomi malih boginja su visoka temperatura, često iznad 39°C, kašalj, najčešće suv i uporan. Curenje nosa, praćeno kijanjem i zapušenošću nosa. Crvenilo i suzenje očiju, upala očne spojnice (konjunktivitis), često praćena osetljivošću na svetlost.

Koplikove mrlje - sitne beličaste tačkice na sluzokoži unutrašnje strane obraza, mogu se javiti dva do tri dana od početka prvih simptoma.

Osip po koži - crvene, sitne ili krupnije promene najpre na licu, uz liniju kose i iza ušiju, a zatim se šire na vrat, trup, ruke i noge.

Malaksalost i opšta slabost – praćene gubitkom apetita i osećajem iscrpljenosti.

Prva faza: Bolest počinje visokom temperaturom, kašljem, curenjem nosa i crvenilom očiju.

Druga faza: Dva do tri dana nakon pojave prvih simptoma mogu se javiti Koplikove mrlje u ustima.

Treća faza: Tri do pet dana nakon početka simptoma pojavljuje se karakterističan osip, koji se širi od lica prema ostatku tela. Temperatura tada može dodatno da poraste.

Osip obično traje četiri do osam dana, nakon čega postepeno nestaje.