Epidemija malih boginja u Boru, u Srbiji 27 obolelih: Ko je u najvećem riziku?
- U Srbiji je od početka 2026. registrovano 27 slučajeva malih boginja, a najveće žarište je Bor, gde je prijavljena epidemija.
- Najviše obolelih su nevakcinisana deca mlađa od četiri godine i odrasli stariji od 20 godina, uz veći rizik od komplikacija.
- Batut sprovodi pojačan nadzor i podseća da je MMR vakcina najefikasnija zaštita, posebno za nevakcinisanu decu i zdravstvene radnike.
U Srbiji je od početka 2026. godine do 8. novembra registrovano 27 slučajeva malih boginja. Najveći broj obolelih zabeležen je tokom oktobra i početkom novembra, kada je potvrđeno 22 slučaja. Najveće žarište je Bor, gde je prijavljena epidemija. Zdravstvene ustanove sprovode pojačan epidemiološki nadzor i mere zaštite, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".
U kojim mestima ima malih boginja?
Prema podacima o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, od ukupnog broja registrovanih slučajeva, 18 je povezano sa epidemijom na teritoriji grada Bora, koja je prijavljena 4. novembra. Epidemija je prvobitno, 9. oktobra, bila prijavljena samo u naselju Sever.
Tokom oktobra i početkom novembra registrovana su i dva slučaja u Beogradu, dok je po jedan slučaj potvrđen u Požarevcu i na teritoriji nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica. Slučaj u Požarevcu odnosi se na zdravstvenog radnika koji je bio u kontaktu sa obolelom osobom iz Bora u Opštoj bolnici u Požarevcu.
Ranije tokom godine po jedan slučaj zabeležen je u Novom Pazaru i Beogradu, u aprilu, odnosno maju, dok su tokom avgusta i septembra registrovana tri slučaja na teritoriji nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica.
Ko je u najvećem riziku?
Podaci pokazuju da su među obolelima najzastupljenija nevakcinisana deca mlađa od četiri godine, ali i odrasle osobe starije od 20 godina.
Male boginje (morbili) predstavljaju akutno, veoma zarazno virusno oboljenje koje može imati tešku kliničku sliku i dovesti do ozbiljnih komplikacija, pa čak i smrtnog ishoda. Komplikacije su češće kod dece mlađe od pet godina, odraslih starijih od 20 godina i osoba sa oslabljenim imunitetom.
Među mogućim komplikacijama su upala srednjeg uha, upala pluća i zapaljenje mozga, dok se nekoliko godina nakon infekcije može javiti i retka, ali veoma teška komplikacija – subakutni sklerozirajući panencefalitis, to jest, progresivno zapaljenje i postepeno oštećenje mozga koje se može javiti godinama nakon preležanih malih boginja.
Pojačane mere epidemiološkog nadzora nad malim boginjama u Srbiji sprovode se od 7. februara 2024. godine. One podrazumevaju prijavljivanje sumnjivih slučajeva, laboratorijsku dijagnostiku, izolaciju i lečenje obolelih, epidemiološki nadzor, kao i vakcinaciju nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih osoba. Posebna pažnja posvećuje se vakcinaciji osetljivih osoba koje su bile u kontaktu sa obolelima, u roku od 72 sata.
Kako se zaštiti?
Najefikasnija i najbezbednija zaštita od malih boginja je pravovremena imunizacija MMR vakcinom, koja štiti od malih boginja, zaušaka i rubele. Prema kalendaru obavezne imunizacije u Srbiji, prva doza daje se sa navršenih 12 meseci života, a druga pre polaska u prvi razred osnovne škole.
Ipak, obuhvat vakcinacijom i dalje nije na zadovoljavajućem nivou. Tokom 2025. godine prvu dozu MMR vakcine u drugoj godini života primilo je 72,8 odsto planirane populacije, dok je obuhvat drugom dozom, pred polazak u prvi razred, iznosio 91 odsto.
Zbog toga je posebno važno da se sprovede imunizacija sve dece uzrasta od 12 meseci do navršenih 18 godina koja nisu vakcinisana u skladu sa kalendarom. MMR vakcinacija obavezna je i za zdravstvene radnike rođene 1971. godine i kasnije koji nisu primili dve doze vakcine sa komponentom protiv morbila, odnosno kod kojih je serološki test na antitela protiv malih boginja negativan.
Simptomi malih boginja (morbila) najčešće se javljaju 7 do 14 dana nakon kontakta sa virusom. Bolest obično počinje tegobama sličnim prehladi, nakon čega se pojavljuje karakterističan osip.
Najčešći simptomi malih boginja su visoka temperatura, često iznad 39°C, kašalj, najčešće suv i uporan. Curenje nosa, praćeno kijanjem i zapušenošću nosa. Crvenilo i suzenje očiju, upala očne spojnice (konjunktivitis), često praćena osetljivošću na svetlost.
Koplikove mrlje - sitne beličaste tačkice na sluzokoži unutrašnje strane obraza, mogu se javiti dva do tri dana od početka prvih simptoma.
Osip po koži - crvene, sitne ili krupnije promene najpre na licu, uz liniju kose i iza ušiju, a zatim se šire na vrat, trup, ruke i noge.
Malaksalost i opšta slabost – praćene gubitkom apetita i osećajem iscrpljenosti.
Prva faza: Bolest počinje visokom temperaturom, kašljem, curenjem nosa i crvenilom očiju.
Druga faza: Dva do tri dana nakon pojave prvih simptoma mogu se javiti Koplikove mrlje u ustima.
Treća faza: Tri do pet dana nakon početka simptoma pojavljuje se karakterističan osip, koji se širi od lica prema ostatku tela. Temperatura tada može dodatno da poraste.
Osip obično traje četiri do osam dana, nakon čega postepeno nestaje.
Kakva je situacija u Evropi?
Povećan broj obolelih od malih boginja beleži se i u drugim evropskim zemljama. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u Evropskom regionu SZO je od početka 2026. godine do 30. septembra registrovano 15.239 slučajeva morbila. Čak 92 odsto obolelih zabeleženo je u devet zemalja, među kojima prednjači Kazahstan sa 7.333 slučaja, zatim Ruska Federacija sa 1.416 i Turska sa 1.141 slučajem. U istom periodu u Evropskom regionu SZO zabeležena su i dva smrtna ishoda uzrokovana malim boginjama.
Epidemiološki nadzor u Srbiji nastavlja se i u narednom periodu, a trajanje pojačanih mera zavisiće od razvoja situacije, naročito u područjima u kojima su registrovana žarišta epidemije.
Epidemija malih boginja u Boru: Šta ako dete nije primilo MMR vakcinu, a odrasli ne znaju da li su zaštićeni?
Izvor: batut.org.rs/ zdravlje.kurir.rs