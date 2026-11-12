Besplatni preventivni pregledi u Kragujevcu: Kod specijaliste bez zakazivanja
Univerzitetski klinički centar (UKC) Kragujevac organizuje u nedelju, 15. novembra 2026. godine, besplatne preventivne preglede interniste, dermatovenerologa i otorinolaringologa. Pregledi će se obavljati od 8 do 17 časova, bez prethodnog zakazivanja i bez zdravstvenog osiguranja.
Akcija se realizuje u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, a svi zainteresovani građani moći će, u zavisnosti od potrebe, da obave opšti internistički pregled, pregled dermatovenerologa sa dermoskopijom, kao i otorinolaringološki pregled.
U okviru ORL pregleda biće dostupna i audiometrija, ukoliko lekar proceni da za tim postoji medicinska indikacija.
Gde će se obavljati pregledi?
Opšti internistički pregledi biće organizovani u prostorijama Centra za internističku onkologiju, dok će dermatovenerološki pregledi biti obavljani u prostorijama Hirurške poliklinike.
Pregledi otorinolaringologa biće realizovani u audiološkom kabinetu Klinike za ORL, u renoviranom polikliničkom delu UKC Kragujevac, u prizemlju, kod Urgentnog centra.
Za pregled je potrebna samo lična karta
Građani koji žele da iskoriste ovu mogućnost ne moraju unapred da zakazuju pregled niti da imaju zdravstveno osiguranje. Potrebno je da sa sobom ponesu samo ličnu kartu.
Ministarstvo zdravlja i UKC Kragujevac pozivaju građane da se odazovu akciji, provere svoje zdravstveno stanje i iskoriste mogućnost besplatnih preventivnih pregleda.
Izvor: ukck.rs/ zdravlje.kurir.rs