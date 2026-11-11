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U Službi za nuklearnu medicinu Instituta za onkologiju Vojvodine prvi put u Srbiji uspešno je izveden PET/CT pregled uz primenu najsavremenijeg radiofarmaka obeleženog Galijumom-68 (⁶⁸Ga-PSMA). Tokom stručne obuke, pregled je uspešno obavljen kod pet pacijenata.

️Šta ovo znači za pacijente?

Ova napredna dijagnostička metoda koristi se prvenstveno kod obolelih od karcinoma prostate. Ona omogućava: precizniju procenu proširenosti bolesti kod visokorizičnih pacijenata, rano otkrivanje povratka (recidiva) bolesti nakon lečenja, ključne informacije za planiranje daljih, personalizovanih terapijskih postupaka.

Stručnjaci Službe za nuklearnu medicinu Instituta za onkologiju Vojvodine
Institut za onkologiju Vojvodine Foto: Facebook/Institut za onkologiju Vojvodine

Kada počinje redovna primena?

Redovno sprovođenje ove procedure planirano je već od naredne nedelje, nekoliko dana u sedmici. Pregledi će se obavljati na osnovu medicinske indikacije lekara specijaliste, uz uput izabranog lekara. Ovim korakom Srbija dobija pristup vrhunskoj tehnologiji nuklearne medicine koja direktno unapređuje kvalitet lečenja i pruža novu nadu onkološkim pacijentima, saopšteno je naFacebook nalogu Službe za nuklearnu medicinu Instituta za onkologiju Vojvodine.

Pregledi će se obavljati na osnovu medicinske indikacije lekara specijaliste, uz uput izabranog lekara.
Institut za onkologiju Vojvodine Foto: Facebook/Institut za onkologiju Vojvodine

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