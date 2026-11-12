Rak pankreasa jedan je od najtežih maligniteta za lečenje, zbog agresivnog rasta i čestog kasnog otkrivanja

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Naučnici iz Centra za rak Foks Čejs otkrili su mehanizam koji ćelijama raka pankreasa omogućava da opstanu i rastu čak i kada im je dotok hranljivih materija ograničen. Istraživanje je pokazalo da bi blokiranje jednog proteina moglo istovremeno da uspori rast tumora i ojača imunski odgovor organizma.

Studija, objavljena u časopisu Nature Cancer, bavila se duktalnim adenokarcinomom pankreasa (PDAC), najčešćim oblikom ovog maligniteta. Ove tumore okružuje gusto vezivno tkivo koje pritiska krvne sudove i otežava snabdevanje ćelija hranljivim materijama. Ipak, ćelije raka uspevaju da prežive zahvaljujući okolnim ćelijama, poznatim kao fibroblasti povezani sa rakom (CAF).

Istraživači su otkrili da fibroblasti preuzimaju holesterol iz krvi i prenose ga ćelijama tumora kroz proces nazvan trogocitoza. Tokom ovog procesa ćelije raka direktnim kontaktom preuzimaju delove membrane fibroblasta, zajedno sa holesterolom i drugim mastima neophodnim za njihov rast.

Ključnu ulogu u tom prenosu ima protein anoctamin 6 (ANO6). Kada su naučnici smanjili ili potpuno uklonili njegovu aktivnost u fibroblastima, njihova sposobnost da održavaju ćelije raka u životu značajno je oslabila. U eksperimentima na miševima tumori su rasli znatno sporije kada ANO6 nije bio funkcionalan.

Otkriveno je i da isti mehanizam slabi imunski odgovor. Naime, citotoksični T limfociti, čiji je zadatak da uništavaju maligne ćelije, takođe preuzimaju holesterol od fibroblasta. Njegovo prekomerno nagomilavanje doprinosi iscrpljivanju ovih imunskih ćelija i smanjuje njihovu sposobnost da se bore protiv tumora.

Tumori su rasli znatno sporije kada su naučnici smanjili ili potpuno uklonili protein ANO6 Foto: Shutterstock

Blokiranjem ANO6 smanjeno je nakupljanje holesterola u T limfocitima, dok je njihova sposobnost uništavanja ćelija raka poboljšana.

Dva leka usporila rast tumora

Naučnici su zatim ispitali dejstvo dva postojeća leka, niklosamida (protiv pantljičare) i klofaziminam (protiv lepre), koji ometaju procese povezane sa ANO6. Oba leka značajno su smanjila masu tumora kod miševa, dok je niklosamid dodatno ograničio prenos holesterola ćelijama raka.