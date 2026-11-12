Naučnici otkrili skrivenu slabost raka pankreasa: Nova nada za lečenje smrtonosne bolesti
Naučnici iz Centra za rak Foks Čejs otkrili su mehanizam koji ćelijama raka pankreasa omogućava da opstanu i rastu čak i kada im je dotok hranljivih materija ograničen. Istraživanje je pokazalo da bi blokiranje jednog proteina moglo istovremeno da uspori rast tumora i ojača imunski odgovor organizma.
Studija, objavljena u časopisu Nature Cancer, bavila se duktalnim adenokarcinomom pankreasa (PDAC), najčešćim oblikom ovog maligniteta. Ove tumore okružuje gusto vezivno tkivo koje pritiska krvne sudove i otežava snabdevanje ćelija hranljivim materijama. Ipak, ćelije raka uspevaju da prežive zahvaljujući okolnim ćelijama, poznatim kao fibroblasti povezani sa rakom (CAF).
Istraživači su otkrili da fibroblasti preuzimaju holesterol iz krvi i prenose ga ćelijama tumora kroz proces nazvan trogocitoza. Tokom ovog procesa ćelije raka direktnim kontaktom preuzimaju delove membrane fibroblasta, zajedno sa holesterolom i drugim mastima neophodnim za njihov rast.
Ključnu ulogu u tom prenosu ima protein anoctamin 6 (ANO6). Kada su naučnici smanjili ili potpuno uklonili njegovu aktivnost u fibroblastima, njihova sposobnost da održavaju ćelije raka u životu značajno je oslabila. U eksperimentima na miševima tumori su rasli znatno sporije kada ANO6 nije bio funkcionalan.
Otkriveno je i da isti mehanizam slabi imunski odgovor. Naime, citotoksični T limfociti, čiji je zadatak da uništavaju maligne ćelije, takođe preuzimaju holesterol od fibroblasta. Njegovo prekomerno nagomilavanje doprinosi iscrpljivanju ovih imunskih ćelija i smanjuje njihovu sposobnost da se bore protiv tumora.
Blokiranjem ANO6 smanjeno je nakupljanje holesterola u T limfocitima, dok je njihova sposobnost uništavanja ćelija raka poboljšana.
Dva leka usporila rast tumora
Naučnici su zatim ispitali dejstvo dva postojeća leka, niklosamida (protiv pantljičare) i klofaziminam (protiv lepre), koji ometaju procese povezane sa ANO6. Oba leka značajno su smanjila masu tumora kod miševa, dok je niklosamid dodatno ograničio prenos holesterola ćelijama raka.
Autori naglašavaju da su rezultati za sada pretklinički i da bi tek trebalo utvrditi da li bi ciljano blokiranje ANO6 bilo efikasno i bezbedno kod pacijenata. Ipak, otkriće otvara mogućnost razvoja terapije koja bi istovremeno uskraćivala tumoru hranljive materije i smanjivala njegovu sposobnost da potiskuje imunski odgovor.
Izvor: Scitechdaily.com/Zdravlje.kurir.rs