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Devojčica je imala samo blage tegobe sa disanjem, a ispostavilo se da joj je deo creva u grudnom košu

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Hirurški tim Klinike za dečju hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, predvođen načelnikom dr Aleksandrom Brkovićem, uspešno je operisao četvorogodišnju devojčicu sa urođenom levostranom dijafragmalnom hernijom. Složen zahvat izveden je uz saradnju dečjih i grudnih hirurga, kao i anesteziološkog tima.

Urođena dijafragmalna hernija je razvojna anomalija kod koje, zbog otvora na dijafragmi, trbušni organi prelaze u grudni koš. Kod četvorogodišnje devojčice, nakon pregleda zbog blažih respiratornih tegoba, utvrđeno je da se deo tankog i debelog creva nalazi u levoj polovini grudnog koša.

Tokom operacije hirurzi su vratili creva u trbušnu duplju i rekonstruisali oštećeni deo dijafragme, kombinujući otvoreni i torakoskopski hirurški pristup.

U operaciji su, pored tima Klinike za dečju hirurgiju, učestvovali i stručnjaci Klinike za torakalnu hirurgiju i Klinike za anesteziju i intenzivno lečenje. Poseban doprinos dali su torakalni hirurzi dr Velibor Simetić i dr Branko Štrbac, dečji hirurg doc. dr Blagoje Grujić i anesteziološki tim predvođen dr Jelenom Knezar, uz podršku instrumentarki i mladih lekara na specijalizaciji.

Tim lekara UKC Republike Srpske koji je izveo složenu operaciju Foto: foto ukc republike srpske