Šezdesetogodišnji pacijent sa melanomom kože već četiri meseca je u dobrom zdravstvenom stanju

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Kod prvog pacijenta koji je primio rusku personalizovanu vakcinu protiv raka u aprilu ove godine tokom poslednja četiri meseca nisu uočene nove tumorske promene. To je saopštio Aleksandar Gincburg, naučni rukovodilac Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju "N. F. Gamaleja" u Moskvi.

- Prvi pacijent koji je primio vakcinu završio je lečenje. Metastaze su nestale i već četiri meseca njegovo stanje je dobro - izjavio je Gincburg za ruski portal Gazeta.ru.

Pacijent koji boluje od melanoma kože je pod redovnim medicinskim nadzorom, koji će trajati ukupno tri godine. Kontrole se obavljaju svakog meseca, a uključuju detaljne preglede kompjuterizovanom tomografijom visoke rezolucije. Posebna pažnja posvećuje se limfnim čvorovima, dok se snimanjima prati stanje celog organizma.

Kako deluje personalizovana vakcina

Vakcina "NeoOnkovak" zasnovana je na tehnologiji informacione RNK (mRNK) i izrađuje se pojedinačno za svakog pacijenta, na osnovu genetskih karakteristika njegovog tumora. Cilj je da se imunski sistem usmeri na prepoznavanje i uništavanje malignih ćelija.

Personalizovana vakcina izrađuje se na osnovu genetskih karakteristika tumora svakog pacijenta Foto: Shutterstock

Krajem avgusta ruski stručnjaci saopštili su da lečenje šezdesetogodišnjeg muškarca iz Kurske oblasti uspešno napreduje, dok je u septembru glavni onkolog ruskog Ministarstva zdravlja Andrej Kaprin potvrdio da je terapija završena uz povoljan rezultat. Tada je objavljeno i da je drugi pacijent već primio drugu dozu vakcine, dok se još nekoliko osoba pripremalo za početak lečenja.