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Dom zdravlja Niš organizuje 13. novembra besplatno merenje šećera u krvi i skrining na dijabetes povodom Svetskog dana borbe protiv šećerne bolesti

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Svetski dan borbe protiv dijabetesa obeležava se 14. novembra, na dan kada je rođen Frederik Banting, naučnik koji je sa Čarlsom Bestom 1922. godine otkrio insulin.

Povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv šećerne bolesti, ekipe Centra za preventivne zdravstvene usluge i

Odeljenja interne medicine Doma zdravlja Niš, 13.11.2026. godine u periodu od 8 do 10 časova organizuju akciju posvećenu ovom značajnom datumu iz Kalendara zdravlja.

Tokom akcije vršiće se određivanje nivoa šećera iz kapi krvi, skrining na dijabetes i zdravstveno-vaspitni rad sa zainteresovanim građanima.

Svetski dan borbe protiv dijabetesa obeležava se 14. novembra, na dan kada je rođen Frederik Banting, naučnik koji je sa Čarlsom Bestom 1922. godine otkrio insulin Foto: Shutterstock

U Savetovalištu za dijabetes, koje je formirano 2015. godine, redovno se održavaju zdravstveno-promotivne aktivnosti kroz individualni i grupni zdravstveno-vaspitni rad.