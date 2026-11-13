Nova nedeljna injekcija pokazala je obećavajuće rezultate kod masne jetre praćene upalom: Poboljšani su i upala i ožiljne promene na jetri

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Nova nedeljna injekcija efinopegdutid pokazala je obećavajuće rezultate kod osoba sa masnom jetrom praćenom upalom (MASH). U kliničkom ispitivanju leka zabeleženo je smanjenje upale i poboljšanje fibroze jetre kod odraslih pacijenata sa umereno i uznapredovalim oštećenjem jetre.

Istraživanje, objavljeno 9. novembra 2026. godine u časopisu The Lancet, pokazalo je da je kod 63 odsto učesnika koji su primali dozu od sedam miligrama efinopegdutida došlo do povlačenja MASH-a bez pogoršanja fibroze. U grupi koja je primala placebo ovaj rezultat zabeležen je kod 13 odsto učesnika.

Ispitivane tri doze leka tokom 52 nedelje

U randomizovanoj studiji upoređivane su tri nedeljne doze efinopegdutida – četiri, sedam i deset miligrama – sa placebom, tokom 52 nedelje. U istraživanje je bila uključena i dodatna grupa koja je primala semaglutid u dozi od 2,4 miligrama, ali su učesnici te grupe znali koji lek dobijaju.

Ukupno 381 odrasla osoba primila je najmanje jednu dozu terapije. Svi učesnici imali su biopsijom potvrđen MASH i fibrozu jetre drugog ili trećeg stepena (F2 i F3).

Efinopegdutid deluje na dva receptora – GLP-1 i glukagonski receptor, koji učestvuju u regulaciji metabolizma.

Značajno oštećenje jetre ponekad može da postoji uz malo simptoma ili bez ikakvih očiglednih znakova Foto: Shutterstock

MASH je oblik masne bolesti jetre kod kojeg se, pored nakupljanja masti u ćelijama jetre, razvija i upala. Vremenom može da dovede do oštećenja jetrenog tkiva, stvaranja ožiljaka (fibroze), a u uznapredovalim slučajevima i do ciroze jetre.

Kod više od polovine pacijenata poboljšala se fibroza

Nakon 52 nedelje terapije, povlačenje MASH-a bez pogoršanja fibroze zabeleženo je kod:

* 56 odsto pacijenata koji su primali četiri miligrama leka

* 63 odsto onih koji su dobijali sedam miligrama

* 61 odsto učesnika koji su primali deset miligrama

* 13 odsto učesnika u placebo grupi

I rezultati koji se odnose na fibrozu bili su ohrabrujući. Poboljšanje fibroze za najmanje jedan stepen, bez pogoršanja steatohepatitisa, zabeleženo je kod 43 odsto pacijenata na dozi od četiri miligrama, 52 odsto na dozi od sedam miligrama i 34 odsto na dozi od deset miligrama. U placebo grupi ovaj rezultat postigao je 21 odsto učesnika.

Doza od sedam miligrama imala je najbolje numeričke rezultate u obe posmatrane kategorije.

Važno je razlikovati ova dva ishoda: povlačenje steatohepatitisa odnosi se na smanjenje aktivnosti upale i oštećenja jetre, dok poboljšanje fibroze označava smanjenje ožiljnog tkiva. Napredak u jednom od ovih parametara ne znači automatski i poboljšanje drugog.

Digestivne tegobe među najčešćim neželjenim reakcijama

Tokom istraživanja zabeležene su neželjene reakcije, među kojima su česte bile gastrointestinalne tegobe.

Zbog neželjenih događaja terapiju je prekinulo tri odsto učesnika koji su primali četiri miligrama leka, četiri odsto onih na dozi od sedam miligrama i 11 odsto pacijenata na dozi od deset miligrama. U placebo grupi terapiju je prekinuo jedan odsto učesnika.

Ovi podaci ukazuju na značaj pažljivog odabira doze, jer se prilikom procene terapije ne uzima u obzir samo njena efikasnost već i podnošljivost.

Nova nedeljna injekcija leka efinopegdutid pokazala je obećavajuće rezultate u lečenju metabolički povezane masne bolesti jetre praćene upalom Foto: Shutterstock

Potrebna su dodatna istraživanja

Iako su rezultati ohrabrujući, efinopegdutid je i dalje eksperimentalni lek i još nije potvrđeno da može da smanji rizik od otkazivanja jetre, potrebe za transplantacijom ili smrtnosti.

Takođe, rezultati ove studije ne dokazuju da je efinopegdutid efikasniji od semaglutida, budući da je grupa koja je primala semaglutid bila otvorena referentna grupa, a ne direktno zasnovano poređenje pod istim uslovima.