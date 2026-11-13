Otvorena izložba „Dijabetes - fragmenti istorije“: Bojani Marković uručena nagrada „Stela“ za prosvećenost, hrabrost i edukaciju obolelih
Izložba „Dijabetes - fragmenti istorije“ otvorena je u Muzeju nauke i tehnike. Kroz razvoj medicinskih uređaja i terapijskih metoda izložba prikazuje koliko se tokom prethodnog veka promenio život osoba sa dijabetesom. Ova postavka je svedočanstvo velikog napretka medicine, ali i priča o upornosti, hrabrosti i svakodnevnim izazovima osoba koje žive sa ovom hroničnom bolešću. Tim povodom prvi put je dodeljena i nagrada „Stela - La Dolce Vita“. Dobitnica ovog priznanja je predsednica udruženja „Plavi krug“ Bojana Marković.
Prekretnca je bila 1921. godina
Priređivač izložbe Damjan Damjanović podsetio je da je dijagnoza dijabetesa kod dece i mladih pre otkrića insulina često značila sigurnu i brzu smrt.
- Prekretnica je bila 1921. godina, kada je otkriven insulin, čime je dijabetes od bolesti koja je često imala fatalan ishod postao hronično stanje sa kojim je moguće živeti dugo i kvalitetno - rekao je Damjanović.
Posetioci mogu da vide stare aparate za merenje šećera u krvi, staklene špriceve i igle koje su se nekada otkuvavale, ali i savremene senzore i uređaje za kontrolu glikemije. Izloženi predmeti predstavljaju svedočanstvo o razvoju medicine i tehnologije, ali i o naporima lekara, istraživača, pacijenata i njihovih porodica.
Od prvog insulina do savremenog lečenja
O razvoju tehnologija u lečenju dijabetesa govorila je i endokrinolog dr Jelena Stanarčić, koja je podsetila da je prva osoba primila insulin 1922. godine. Usledio je višedecenijski razvoj terapije i uređaja za samokontrolu, a krajem devedesetih godina uveden je prvi sistem za kontinuirano praćenje glukoze. Poslednjih desetak godina posebno su unapređeni senzori, insulinske pumpe i automatizovani sistemi za isporuku insulina, dodala je dr Stanarčić.
Savremena tehnologija danas značajno olakšava svakodnevni život osoba sa dijabetesom, omogućava precizniju kontrolu bolesti i pruža veću slobodu u svakodnevnim aktivnostima.
Priznanje za posvećenost i hrabrost
Poseban i emotivan deo događaja bio je posvećen Steli, dugogodišnjoj aktivistkinji i edukatorki u oblasti dijabetesa, koja je preminula u 56. godini. Dijabetes tipa 1 dijagnostikovan joj je 1976. godine, a tokom života posvetila se informisanju i pružanju podrške osobama sa dijabetesom i njihovim porodicama.
Kroz blog diabeta.net, prevode stručne literature i knjigu „Moj džepni pankreas“, Stela je doprinela edukaciji i boljem razumevanju života sa dijabetesom. Bila je predsednica Društva za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda i dugogodišnja potpredsednica Dijabetološkog saveza Srbije.
U znak sećanja na njen rad i doprinos zajednici ustanovljena je nagrada „Stela“, koja će se dodeljivati za izuzetnu posvećenost, hrabrost i edukaciju osoba sa dijabetesom. Prva dobitnica nagrade je Bojana Marković, kojoj je priznanje uručio Aleksandar Opačić, predsednik Dijabetološkog saveza Srbije.
Naglašeno je da je Stela bila pionir digitalne edukacije na ovim prostorima. Bila je prva koja je otvoreno govorila o važnosti samomerenja, savremenog lečenja i samostalne kontrole dijabetesa. Kao predsednica Društva za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda i dugogodišnja potpredsednica Dijabetološkog saveza Srbije, svojom knjigom „Moj džepni pankreas“ olakšala je život hiljadama porodica.
Učila je generacije dece i roditelja da dijabetes nije prepreka, već stanje sa kojim se živi ponosno, odgovorno i bez skrivanja. Zato i ova nagrada ima samo jedno prirodno ime – njeno, navedeno je.
Bojana Marković istakla je koliko joj je Stelina podrška značila i izrazila nadu da će njena misija nastaviti da živi kroz edukaciju, volontiranje i međusobnu podršku osoba koje imaju dijabetes.
- Ja sam slučajno saznala da Stela postoji 2007. godine, kada sam saznala da postoje neki ljudi, pacijenti koji se ozbiljno bave dijabetesom. Želimo da ona i dalje nastavi da živi kroz sve nas, kako kroz volontere, tako i kroz sve ljude koji imaju dijabetes. Nadam se da ćemo moći da dođemo do njene knjige „Moj džepni pankreas“, jer knjige više nema - navela je Bojana Marković.
Izložba „Dijabetes i tragovi u istoriji“ otvorena je do 14. novembra, do 19 časova, u Muzeju nauke i tehnike.
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