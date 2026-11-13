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Izložba „Dijabetes - fragmenti istorije“ otvorena je u Muzeju nauke i tehnike. Kroz razvoj medicinskih uređaja i terapijskih metoda izložba prikazuje koliko se tokom prethodnog veka promenio život osoba sa dijabetesom. Ova postavka je svedočanstvo velikog napretka medicine, ali i priča o upornosti, hrabrosti i svakodnevnim izazovima osoba koje žive sa ovom hroničnom bolešću. Tim povodom prvi put je dodeljena i nagrada „Stela - La Dolce Vita“. Dobitnica ovog priznanja je predsednica udruženja „Plavi krug“ Bojana Marković.

Prekretnca je bila 1921. godina

Priređivač izložbe Damjan Damjanović podsetio je da je dijagnoza dijabetesa kod dece i mladih pre otkrića insulina često značila sigurnu i brzu smrt.

- Prekretnica je bila 1921. godina, kada je otkriven insulin, čime je dijabetes od bolesti koja je često imala fatalan ishod postao hronično stanje sa kojim je moguće živeti dugo i kvalitetno - rekao je Damjanović.

Posetioci mogu da vide stare aparate za merenje šećera u krvi, staklene špriceve i igle koje su se nekada otkuvavale, ali i savremene senzore i uređaje za kontrolu glikemije. Izloženi predmeti predstavljaju svedočanstvo o razvoju medicine i tehnologije, ali i o naporima lekara, istraživača, pacijenata i njihovih porodica.

Rezultati podržavaju mogućnost da se kontinuirano praćenje glukoze razmotri ranije u lečenju dijabetesa tipa 2, a ne tek kada pacijentima postane neophodna terapija insulinom Foto: Shutterstock

Od prvog insulina do savremenog lečenja

O razvoju tehnologija u lečenju dijabetesa govorila je i endokrinolog dr Jelena Stanarčić, koja je podsetila da je prva osoba primila insulin 1922. godine. Usledio je višedecenijski razvoj terapije i uređaja za samokontrolu, a krajem devedesetih godina uveden je prvi sistem za kontinuirano praćenje glukoze. Poslednjih desetak godina posebno su unapređeni senzori, insulinske pumpe i automatizovani sistemi za isporuku insulina, dodala je dr Stanarčić.

Savremena tehnologija danas značajno olakšava svakodnevni život osoba sa dijabetesom, omogućava precizniju kontrolu bolesti i pruža veću slobodu u svakodnevnim aktivnostima.

Priznanje za posvećenost i hrabrost

Poseban i emotivan deo događaja bio je posvećen Steli, dugogodišnjoj aktivistkinji i edukatorki u oblasti dijabetesa, koja je preminula u 56. godini. Dijabetes tipa 1 dijagnostikovan joj je 1976. godine, a tokom života posvetila se informisanju i pružanju podrške osobama sa dijabetesom i njihovim porodicama.

Kroz blog diabeta.net, prevode stručne literature i knjigu „Moj džepni pankreas“, Stela je doprinela edukaciji i boljem razumevanju života sa dijabetesom. Bila je predsednica Društva za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda i dugogodišnja potpredsednica Dijabetološkog saveza Srbije.

U znak sećanja na njen rad i doprinos zajednici ustanovljena je nagrada „Stela“, koja će se dodeljivati za izuzetnu posvećenost, hrabrost i edukaciju osoba sa dijabetesom. Prva dobitnica nagrade je Bojana Marković, kojoj je priznanje uručio Aleksandar Opačić, predsednik Dijabetološkog saveza Srbije.

Bojana Marković istakla je koliko joj je Stelina podrška značila i izrazila nadu da će njena misija nastaviti da živi kroz edukaciju, volontiranje i međusobnu podršku Foto: Kurir Televizija

Naglašeno je da je Stela bila pionir digitalne edukacije na ovim prostorima. Bila je prva koja je otvoreno govorila o važnosti samomerenja, savremenog lečenja i samostalne kontrole dijabetesa. Kao predsednica Društva za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda i dugogodišnja potpredsednica Dijabetološkog saveza Srbije, svojom knjigom „Moj džepni pankreas“ olakšala je život hiljadama porodica.

Učila je generacije dece i roditelja da dijabetes nije prepreka, već stanje sa kojim se živi ponosno, odgovorno i bez skrivanja. Zato i ova nagrada ima samo jedno prirodno ime – njeno, navedeno je.

Bojana Marković istakla je koliko joj je Stelina podrška značila i izrazila nadu da će njena misija nastaviti da živi kroz edukaciju, volontiranje i međusobnu podršku osoba koje imaju dijabetes.

- Ja sam slučajno saznala da Stela postoji 2007. godine, kada sam saznala da postoje neki ljudi, pacijenti koji se ozbiljno bave dijabetesom. Želimo da ona i dalje nastavi da živi kroz sve nas, kako kroz volontere, tako i kroz sve ljude koji imaju dijabetes. Nadam se da ćemo moći da dođemo do njene knjige „Moj džepni pankreas“, jer knjige više nema - navela je Bojana Marković.