Dom zdravlja Niš organizuje akciju besplatnih laboratorijskih analiza za stanovnike osam niških sela, od ponedeljka, 16. novembra, do petka, 20. novembra. Akcija se sprovodi pod nazivom "Otvorena vrata Službe za laboratorijsku dijagnostiku", sa ciljem da laboratorijske usluge budu dostupnije stanovnicima seoskih područja.