Besplatne laboratorijske analize od sutra će biti dostupne stanovnicima osam niških sela, prema rasporedu Doma zdravlja Niš.
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Besplatne laboratorijske analize u osam niških sela: Od sutra po ovom rasporedu
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Dom zdravlja Niš organizuje akciju besplatnih laboratorijskih analiza za stanovnike osam niških sela, od ponedeljka, 16. novembra, do petka, 20. novembra. Akcija se sprovodi pod nazivom "Otvorena vrata Službe za laboratorijsku dijagnostiku", sa ciljem da laboratorijske usluge budu dostupnije stanovnicima seoskih područja.
Prema najavi Doma zdravlja Niš, akcija će biti organizovana po sledećem rasporedu:
- Ponedeljak, 16. novembar: Gornji Matejevac od 8 do 9.15 časova i Gornja Vrežina od 10 časova.
- Utorak, 17. novembar: Medoševac od 8 do 9.15 časova i Malča od 10 časova.
- Sreda, 18. novembar: Vele Polje od 8 do 9.15 časova i Donja Trnava od 10 časova.
- Četvrtak, 19. novembar: Gornja Toponica od 8 do 9.15 časova.
- Petak, 20. novembar: Jelašnica od 8 do 9.15 časova.
Akcija je namenjena stanovnicima ovih naselja kako bi potrebne laboratorijske analize mogli da obave bliže mestu stanovanja, bez odlaska u centralne zdravstvene ustanove.
Izvor: Domzdravljanis.co.rs/Zdravlje.kurir.rs
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