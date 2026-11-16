Testovi sa kapsulom i sunđerom omogućavaju brzo i manje invazivno otkrivanje promena povezanih sa Baretovim jednjakom i rakom jednjaka

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Hiljadama ljudi u Engleskoj koji imaju povećan rizik od raka jednjaka mogao bi da bude ponuđen inovativni test poznat kao „sunđer na koncu“, koji traje svega sedam minuta i ne zahteva sedaciju.

Nacionalni institut za zdravlje i izvrsnost u nezi (NICE) preporučio je dve verzije ove tehnologije za uvođenje u Nacionalnu zdravstvenu službu (NHS), u skladu sa nacrtom novih smernica.

Test je namenjen prvenstveno osobama sa dugotrajnim refluksom želudačne kiseline, kod kojih postoji veća verovatnoća da imaju Baretov jednjak – stanje u kojem se ćelije sluzokože jednjaka menjaju usled dugotrajnog izlaganja želudačnoj kiselini.

Iako većina ljudi sa Baretovim jednjakom nikada ne razvije rak, kod određenog broja pacijenata ove promene mogu vremenom da napreduju i povećaju rizik od karcinoma jednjaka.

Kako funkcioniše test „sunđer na koncu“?

Pacijent proguta malu kapsulu pričvršćenu za tanki konac. Kapsula se rastvara u želucu i oslobađa mali sunđer koji se širi. Nakon nekoliko minuta, zdravstveni radnik pažljivo izvlači sunđer pomoću konca, a on usput prikuplja uzorke ćelija sa sluzokože jednjaka.

Uzorak se zatim šalje u laboratoriju na analizu, kako bi se utvrdilo da li postoje promene karakteristične za Baretov jednjak.

Čitav postupak traje približno sedam minuta i ne zahteva sedaciju, za razliku od klasične endoskopije, tokom koje se kroz grlo uvodi tanka cev sa kamerom.

NICE je preporučio dve tehnologije – Cytosponge i EndoSign – koje bi mogle da se primenjuju u ordinacijama lekara opšte prakse, lokalnim apotekama i dijagnostičkim centrima u zajednici.

Otežano gutanje spada među najčešće simptome raka jednjaka. Pacijent može da ima osećaj da zalogaj zastaje na putu do želuca. Takva tegoba zaslužuje pregled, posebno ako traje ili se pogoršava.

Po učestalosti, rak jednjaka nalazi se na 10. mestu u svetu i nastaje u tkivu ovog organa - dugačke mišićne cevi koja gura hranu iz grla u želudac Foto: Shutterstock

Zašto je rano otkrivanje važno?

Prema podacima NICE, Baretov jednjak ima oko jedan do dva odsto odraslih, a ovo stanje češće se javlja kod osoba sa dugotrajnim refluksom želudačne kiseline.

Više od 9.000 ljudi godišnje oboli od raka jednjaka u Velikoj Britaniji. Ovaj karcinom često se otkriva u uznapredovaloj fazi, kada su mogućnosti lečenja ograničenije.

Profesor Džonatan Benger, izvršni direktor NICE, istakao je da je rano prepoznavanje osoba sa povećanim rizikom veoma važno, jer se rak jednjaka teško leči kada se otkrije u kasnijoj fazi.

Testovi sa kapsulom i sunđerom omogućavaju brzo i manje invazivno otkrivanje promena povezanih sa Baretovim jednjakom i rakom jednjaka. Na taj način mogu da pomognu u prepoznavanju pacijenata kojima su potrebni dodatni pregledi i lečenje – naveo je Benger.

Prema njegovim rečima, ova tehnologija mogla bi da olakša testiranje pacijentima, ali i da omogući NHS da endoskopske kapacitete usmeri na osobe kojima su takvi pregledi najpotrebniji.

Dva najčešća tipa raka jednjaka su skvamocelularni karcinom i adenokarcinom. Oni se razlikuju prema ćelijama iz kojih nastaju i faktorima rizika.

Profesor Piter Džonson, nacionalni klinički direktor za rak u NHS Engleske, rekao je da su hiljade ljudi već imale koristi od ovog testa tokom pilot-projekata.

Lakši način za proveru promena na sluzokoži jednjaka mogao bi, kako je istakao, da smanji potrebu za složenijim endoskopskim pregledima i pomogne zdravstvenoj službi da efikasnije koristi raspoložive resurse.