Istraživači sa Univerziteta Britanske Kolumbije identifikovali su do sada neprepoznat nasledni oblik raka prostate povezan sa retkom mutacijom gena CDK12

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Istraživači sa Univerziteta Britanske Kolumbije identifikovali su do sada neprepoznat nasledni oblik raka prostate povezan sa retkom mutacijom gena CDK12. Ova genetska promena mogla bi da poveća rizik od razvoja agresivnog oblika bolesti, i to u relativno mlađem životnom dobu.

Otkriće bi moglo da promeni način na koji lekari procenjuju nasledni rizik od raka prostate, jer bi omogućilo da se porodice u kojima postoji ova mutacija ranije prepoznaju i da se njihovim članovima ponudi genetsko testiranje i pojačan nadzor.

Studija, objavljena u naučnom časopisu Cancer Discovery, zasnovana je na analizi genetskih podataka više od 4.500 osoba sa agresivnim rakom prostate. Istraživači su među njima identifikovali pet muškaraca koji nisu bili u srodstvu, a nosili su naslednu mutaciju gena CDK12. Svima je dijagnostikovan metastatski rak prostate, u uzrastu između 44. i 62. godine.

Genetski trag koji je ukazao na nasledni rizik

Naučnici su ranije smatrali da štetne promene gena CDK12 nastaju tokom života, unutar samih tumorskih ćelija, a ne da se nasleđuju od roditelja.

Kako bi proverili da li nasledne mutacije ovog gena mogu da doprinesu razvoju raka prostate, istraživači su analizirali tumore pacijenata i tražili specifičan obrazac genetskih promena karakterističan za poremećaj funkcije gena CDK12.

Tumori su nam pružili genetski potpis koji je direktno ukazivao na CDK12. To nam je dalo ubedljive dokaze da su ove nasledne mutacije imale direktnu ulogu u nastanku njihovog raka - rekla je dr Sofi Tolmajer, vodeća autorka studije i postdoktorska istraživačica.

Posebno zabrinjava podatak da je svih pet muškaraca sa ovom naslednom mutacijom već imalo metastatsku bolest u trenutku postavljanja dijagnoze.

Sada imamo priliku da ove porodice prepoznamo ranije i omogućimo ljudima da imaju korist od unapređenog skrininga, dok još postoje mogućnosti lečenja - istakao je dr Aleksandar Vajat, viši autor studije, vanredni profesor uroloških nauka na Univerzitetu Britanske Kolumbije i stručnjak za preciznu onkologiju.

Rak prostate je jedan od najčešćih tipova karcinoma kod muškaraca Foto: Shutterstock

Retka mutacija koja može da bude važna za celu porodicu

Procenjuje se da je oko pet do deset odsto svih karcinoma povezano sa naslednim genetskim promenama, dok većina nastaje usled mutacija koje se tokom života nakupljaju u ćelijama.

Među poznatijim naslednim genetskim promenama su mutacije gena BRCA1 i BRCA2, koje povećavaju rizik od raka dojke, jajnika, pankreasa i prostate. Genetsko testiranje na ove mutacije već se koristi kako bi se procenio rizik i prilagodili skrining i preventivna zdravstvena zaštita.

Nasledne mutacije gena CDK12, prema proceni istraživača, znatno su ređe. Mogle bi da se javljaju kod približno jedne od 1.000 osoba sa agresivnim rakom prostate, što znači da bi mogle da budu značajne za stotine porodica širom sveta.

Prepoznavanje osobe koja nosi ovu mutaciju moglo bi da omogući i testiranje njenih bliskih srodnika. Na taj način članovi porodice koji su nasledili istu genetsku promenu mogli bi ranije da saznaju za povećan rizik i razgovaraju sa lekarima o odgovarajućem praćenju.

Iako je mutacija izuzetno retka, njeno otkrivanje može da bude važno za porodice u kojima postoji nasledna predispozicija za agresivni rak prostate, ističu istraživači.

Postojeći genetski testovi mogli bi da otkriju mutaciju

Istraživački tim smatra da bi gen CDK12 trebalo razmotriti za uključivanje u standardne panele genetskog testiranja naslednog rizika od raka prostate.

Važno je i to što za otkrivanje ove mutacije nisu neophodne potpuno nove dijagnostičke metode. Ona se već može identifikovati postojećim kliničkim tehnologijama, što bi moglo da olakša i ubrza primenu ovog saznanja u medicinskoj praksi.

Jedan od najvažnijih aspekata ovog otkrića jeste to što već imamo tehnologiju potrebnu da na njega reagujemo. Uključivanje CDK12 u postojeće genetske testove relativno je jednostavno, što znači da bi ovo saznanje moglo brže da pređe iz laboratorije u kliničku praksu - rekao je dr Vajat.

Procenjuje se da je oko pet do deset odsto svih karcinoma povezano sa naslednim genetskim promenama, dok većina nastaje usled mutacija koje se tokom života nakupljaju u ćelijama Foto: Shutterstock AI/Shutterstock

Da li mutacija CDK12 povećava i rizik od raka jajnika?

Istraživanje je otvorilo i pitanje da li nasledne mutacije gena CDK12 mogu da budu povezane s rakom jajnika.

Nekoliko muškaraca obuhvaćenih studijom imalo je porodičnu istoriju ove bolesti, a istraživači su identifikovali i jednu osobu sa rakom jajnika koja je nosila naslednu mutaciju CDK12. Analiza njenog tumora pokazala je isti karakterističan obrazac genetskih promena povezanih sa poremećajem funkcije ovog gena.

Ipak, naučnici naglašavaju da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo da li ova mutacija zaista povećava rizik od raka jajnika.