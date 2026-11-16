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U Klinici za dermatovenerologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbijeotvoren je Referentni centar za buloznu epidermolizu, prva ustanova ovog tipa u našoj zemlji.

Centar će okupljati obolele iz cele Srbije i regiona i obezbediti im specijalizovano, multidisciplinarno lečenje tokom celog života.

Bulozna epidermolizaje retko nasledno oboljenje kod kog je veza između površinskog sloja kože i dermisa toliko slaba da i najmanji dodir izaziva plikove i bolne rane koje sporo zarastaju. Zbog krhkosti kože obolele u narodu nazivaju „deca leptiri”, iako među pacijentima ima i dosta odraslih.

- Kod ovih pacijenata povredu može da izazove obično rukovanje, zagrljaj ili nošenje bebe. Ponovljene rane dovode do ožiljaka, pa šake vremenom izgledaju kao da su u rukavicama, a povrede sluzokože koje pravi i sama hrana često onemogućavaju normalno hranjenje. Česte su infekcije, krvarenja i anemija, a stalno zapaljenje oštećuje i druge organe - objasnila jeprof. dr Svetlana Popadić, direktorka Klinike za dermatovenerologiju UKCS.

Za porodice obolelih otvaranje centra znači kraj višedecenijske nesigurnosti Foto: Milena Anđela Mišić-Atanacković

Ona je istakla da lečenje zahteva udružen rad pedijatara, internista i hirurga, kao i da centar ima za cilj da pacijentima pruži vrhunsku zaštitu, ali i punu podršku njihovim porodicama.

- Srbija je 2024. godine bila četvrta zemlja u svetu koja je počela da primenjuje savremenu terapiju za ovo oboljenje, a od jula 2026. godine dostupan nam je još jedan odobreni lek. Jedan od važnih ciljeva centra je i umrežavanje sa sličnim centrima u svetu, radi razmene znanja i iskustava - rekla je prof. Popadić.

Za porodice obolelih otvaranje centra znači kraj višedecenijske nesigurnosti.

Snežana Janošević, predsednica Udruženja za buloznu epidermolizu “DEBRA” i majka deteta sa buloznom epidermolizom, podsetila je da i rutinske medicinske intervencije kod ovih pacijenata zahtevaju posebne protokole, od stomatologije do anestezije.

- Formiranje centra i povezivanje specijalista kako za decu, tako i za odrasle omogućava bezebedno praćenje i lečenje obolelih. Centar za nas znači sigurno okruženje i lečenje pod nadzorom stručnjaka koji razumeju potrebe dece leptira, a to znači spasene živote. Izuzetno smo zahvalni prof. Popadić i njenom timu, kao i državi, što konačno imamo ovakav centar - poručila je Janošević.

Formiranje centra i povezivanje specijalista kako za decu, tako i za odrasle omogućava bezebedno praćenje i lečenje obolelih Foto: Milena Andjela Mišić Atanacković

Svi koji žele da pomognu deci oboleloj od bulozne epidermolize i radu Udruženja Debra slanjem SMS poruke sa brojem 1 na 3808 ili putem žiro računa koji se nalazi na sajtu udruženja www.debra.rs