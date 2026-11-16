Podrška i razgovor mogu da budu važan korak na putu izlaska iz zavisnosti

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Povodom Meseca borbe protiv zavisnosti, koji se obeležava od 15. novembra do 15. decembra, Reto centar organizuje karavan "Nisi sam", koji će od 18. novembra do 5. decembra posetiti Niš, Kragujevac, Beograd i Novi Sad. Građani će imati priliku da čuju iskustva ljudi koji su prošli kroz zavisnost, razgovaraju sa stručnjacima i saznaju više o mogućnostima oporavka i dostupnoj pomoći. Ulaz na sve događaje je besplatan.

Program obuhvata kratku pozorišnu predstavu o problemima sa kojima se suočavaju osobe koje imaju zavisnost, lična svedočanstva ljudi koji su prošli kroz proces oporavka, kao i stručni panel i otvoreni razgovor sa građanima. Posebna pažnja biće posvećena prepoznavanju problema, mogućnostima lečenja i značaju podrške porodice i zajednice.

- Naš cilj nije da sudimo niti da plašimo mlade ljude, već da pokažemo da niko nije otpisan i da se prekinute veze mogu obnoviti. Želimo da svako ko se oseća zarobljeno čuje jasnu poruku: kroz ovo ne moraš prolaziti sam - poručuju iz Reto centra.

Raspored događaja Niš : Sreda, 18. novembar, u 18 časova, Niški kulturni centar, Stanoja Bunuševca bb.

: Sreda, 18. novembar, u 18 časova, Niški kulturni centar, Stanoja Bunuševca bb. Kragujevac : Petak, 20. novembar, u 10 časova, Velika sala Skupštine grada Kragujevca.

: Petak, 20. novembar, u 10 časova, Velika sala Skupštine grada Kragujevca. Beograd : Utorak, 24. novembar, u 13 časova, KC Parobrod, Kapetan Mišina 6a.

: Utorak, 24. novembar, u 13 časova, KC Parobrod, Kapetan Mišina 6a. Novi Sad: Subota, 5. decembar, Omladinski centar OPENS, Bulevar despota Stefana 5. Vreme početka nije navedeno.

Reto centar pruža besplatan smeštaj i podršku osobama zavisnim od psihoaktivnih supstanci, alkohola, kockanja i lekova Foto: Shutterstock

Gde potražiti pomoć

Reto centar je neprofitna humanitarna organizacija koja pruža besplatan smeštaj i podršku osobama sa problemima zavisnosti od psihoaktivnih supstanci, alkohola, kockanja i lekova. Njegov program zasniva se na modelu terapijske zajednice i hrišćanskim načelima, a uključivanje je dobrovoljno.