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Brigadni general prof. dr Nebojša Marić, istaknuti grudni hirurg, postavljen je za novog načelnika Vojnomedicinske akademije (VMA), saznaje Kurir. Zdravlje.

Marić će na toj funkciji naslediti dosadašnjeg načelnika, brigadnog generala prof. dr Nenada Perišića, gastroenterologa, koji odlazi u penziju nakon završetka službe.

- Postavljen sam danas, izjavu ćemo sutra preko naše službe za informisanje - rekao je za naš portal prof. dr Nebojša Marić.

Prof. dr Nabojša Marić: U skladu sa čuvenom filozofskom rečenicom iz Talmuda: „Onaj ko spasi jedan život spasao je ceo svet“, ponosan sam i privilegovan što radim posao koji volim. Foto: Zorana Jevtić

Kadrovske promene obuhvataju i Upravu za vojno zdravstvo. Na njenom čelu brigadnog generala dr Dragana Dinčića, koji takođe odlazi u penziju, trebalo bi da nasledi brigadni general dr Nemanja Borovčanin.

Promene su deo redovnog procesa smene generacija i kadrovskih rotacija u sistemu vojnog zdravstva Vojske Srbije.

Očekuje se da nova rukovodstva nastave aktivnosti na unapređenju rada vojnozdravstvenih ustanova i daljem razvoju zdravstvene zaštite pripadnika Vojske Srbije.

Autor je knjige „Video-asistirana torakoskopska hirurgija (VATS)“, nastale kao rezultat njegovog višedecenijskog rada i iskustva u primeni minimalno invazivnih hirurških metoda Foto: Olivera Marković/Kurir

Prof. dr sci. med Nebojša Marić, specijalista grudne hirurgije i načelnik Odeljenja za grudnu hirurgiju, među prvima je u Srbiji izveo uniportalnu VATS operaciju, revolucionarnu hirurška tehniku koja omogućava da se tumori pluća, pa čak i celo plućno krilo, odstrane kroz rez od samo tri centimetra, bez otvaranja grudnog koša. Na čelu je Odeljenja gde se godišnje uradi između 400 i 450 operacija, u samo jednoj operacionoj sali, a 80 odsto patologija operiše se uz pomoć kamera, bez otvaranja grudnog koša.

Autor je knjige „Video-asistirana torakoskopska hirurgija (VATS)“, nastale kao rezultat njegovog višedecenijskog rada i iskustva u primeni minimalno invazivnih hirurških metoda.

Kada smo tokom jednog ranijeg razgovora dr Marića pitali na šta je najponosniji tokom svoje dugogodišnje hirurške karijere, njegov odgovor pokazao je da uspeh ne meri samo brojem operacija, već pre svega ljudima kojima je pomogao.