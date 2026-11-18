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Američka Uprava za hranu i lekove (FDA) proširila je odobrenje za primenu teplizumaba kod dece i adolescenata uzrasta od osam do 17 godina kojima je nedavno dijagnostikovan dijabetes tipa 1. Ovaj lek može da uspori uništavanje ćelija pankreasa koje proizvode insulin i tako duže očuva sposobnost organizma da samostalno luči ovaj hormon.

Kod dijabetesa tipa 1 imunski sistem greškom napada beta ćelije pankreasa, odgovorne za proizvodnju insulina. Kada se pojave prvi simptomi bolesti, deo ovih ćelija još je očuvan. Za razliku od insulinske terapije, koja reguliše nivo šećera u krvi, teplizumab deluje na imunske ćelije koje izazivaju njihovo oštećenje.

Očuvana proizvodnja insulina

Odobrenje, izdato u junu 2026. godine, zasniva se na rezultatima kliničkog ispitivanja PROTECT, u kojem je učestvovalo 328 dece i adolescenata. Posle 78 nedelja, gotovo 95 odsto ispitanika koji su primali teplizumab zadržalo je klinički značajnu sposobnost proizvodnje sopstvenog insulina, u poređenju sa oko 79 odsto dece koja su dobijala placebo.

Lečenje mora da počne u roku od osam nedelja od postavljanja dijagnoze, dok deo ćelija pankreasa još proizvodi insulin Foto: Shutterstock

Sposobnost organizma da proizvodi insulin procenjivana je merenjem C-peptida u krvi. Ranija istraživanja povezala su očuvanu proizvodnju insulina sa manjim rizikom od teških hipoglikemija, manjim potrebama za insulinskom terapijom i određenim komplikacijama dijabetesa.

Presudno je vreme početka terapije

Terapiju je potrebno započeti u roku od osam nedelja od postavljanja dijagnoze. Primenjuje se intravenskim infuzijama tokom dva ciklusa od po 12 dana, sa razmakom od približno šest meseci.

Moguća neželjena dejstva uključuju osip, glavobolju, mučninu i privremeno smanjenje broja limfocita, dok ozbiljniji rizici obuhvataju zapaljenske reakcije i infekcije. Zbog toga je neophodan pažljiv medicinski nadzor.