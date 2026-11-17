Zdravlje mladih sve je više izloženo uticaju društvenih mreža i samozvanih stručnjaka koji često šire neproverene tvrdnje

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Mentalno zdravlje, bolesti zavisnosti, pravilna ishrana, sport i prevencija bile su neke od tema panela konferencije „Generacija Z – zdravlje: Savremeni izazovi”.

Stručnjaci su govorili o najvažnijim zdravstvenim izazovima sa kojima se suočava generacija Z, koja obuhvata osobe rođene od sredine devedesetih do ranih 2010-ih godina.

Dezinformacije i društvene mreže, na kojima samozvani stručnjaci često plasiraju netačne i neproverene informacije, predstavljaju neke od najvećih izazova kada je reč o očuvanju zdravlja mladih.

Ne čekajte na zdravstvene tegobe

U Evropskoj kući u Beogradu održana je konferencija za mlade „Generacija Z-dravlje, savremeni izazovi”, posvećena najvažnijim pitanjima zdravlja mladih, značaju prevencije i ulozi porodice, obrazovnog sistema i zdravstvenih institucija u stvaranju zdravijeg i sigurnijeg okruženja za nove generacije. Okupila je lekare, univerzitetske profesore, psihologe, predstavnike udruženja i javnog života. Jedna od ključnih poruka skupa bila je da briga o zdravlju mladih ne počinje tek pojavom zdravstvenih problema, već pravovremenom edukacijom, prevencijom i kontinuiranom podrškom porodice i društva.

Tokom prvog panela, „Preventivni programi i zaštita zdravlja mladih u Srbiji”, posebna pažnja posvećena je pravilnoj ishrani, sve izraženijim problemima gojaznosti i pothranjenosti, bolestima zavisnosti, epidemiološkim izazovima i značaju imunizacije.

O ovim temama govorili su prof. dr Veroslava Stanković, dijetolog, dr sci. Svetlana Vučetić Arsić, neurolog i specijalista za bolesti zavisnosti iz Bolnice za bolesti zavisnosti u Drajzerovoj, doc. dr Nataša Nikolić sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Gordana Plemić, predsednica udruženja „Roditelj”, i prof. dr Vesna Kesić, ginekolog. Panel je moderirao pedijatar dr Rade Ružić.

Stručnjaci su naglasili značaj preventivnih pregleda i ukazali na potrebu za bolje organizovanim skrining programima, kao i za podizanjem svesti o značaju imunizacije Foto: Festival zdravlja Beograd

Stručnjaci su naglasili značaj preventivnih pregleda i ukazali na potrebu za bolje organizovanim skrining programima, kao i za podizanjem svesti o značaju imunizacije.

Sport i zdravlje

Koliko je fizička aktivnost važna za zdrav razvoj mladih i kakvu ulogu sport ima u izgradnji zdravih životnih navika bila su neka od pitanja drugog panela, pod nazivom „Sport i edukacija”.

Nekadašnji košarkaš i trener Duško Savanović, prof. dr Sanja Mazić, šef Katedre za medicinu sporta i fiziologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, psiholog Eleonora Vlahović i glumac Đorđe Stojković govorili su o značaju rekreativnog sporta, podršci roditelja, preventivnim zdravstvenim pregledima mladih sportista, ali i kreativnosti i potencijalima generacije Z. Razgovor je moderirao doc. dr Miroslav Marković.

Poseban izazov predstavljaju uticaj društvenih mreža, pritisak vršnjaka i nerealni standardi izgleda i uspeha. Foto: Festival zdravlja Beograd

Generacija Z odrasta u svetu brzih promena, digitalnih tehnologija i stalne dostupnosti informacija, ali se istovremeno suočava sa brojnim zdravstvenim izazovima. Narušeno mentalno zdravlje, stres, anksioznost, nedovoljna fizička aktivnost, nepravilna ishrana i poremećaji sna sve više utiču na kvalitet života mladih. Poseban izazov predstavljaju uticaj društvenih mreža, pritisak vršnjaka i nerealni standardi izgleda i uspeha.

Zato je važno mladima pružiti pravovremene i pouzdane informacije, podstaći ih da usvoje zdrave životne navike i razvijati svest o značaju prevencije i brige o fizičkom i mentalnom zdravlju, istakli su stručnjaci.

Zdravlje osetljivih grupa

Posebno važan segment konferencije bio je treći panel, „Zdravlje osetljivih grupa”, tokom kojeg je pažnja usmerena na mlade kojima su zdravstvena zaštita, podrška i pravovremena edukacija često teže dostupne. Razmatrana su pitanja položaja mladih Roma, prevencije dečjih brakova, seksualnog i vršnjačkog nasilja, zdravlja mladih sa smetnjama u razvoju, kao i mentalnog i reproduktivnog zdravlja mladih pripadnika LGBT populacije.