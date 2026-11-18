Kada antitelo koje se prirodno nalazi u crevima nedostaje, ćelije mogu nekontrolisano da se dele, što pogoduje nastanku tumora

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Naučnici sa Univerziteta Rokfeler otkrili su da antitelo koje se prirodno nalazi u crevima može da spreči nekontrolisano razmnožavanje ćelija i tako smanji rizik od raka debelog creva. Istraživanje, objavljeno u časopisu Nature, pokazalo je da su miševi kojima nedostaje imunoglobulin A (IgA) razvijali više nego dvostruko veći broj tumora u odnosu na životinje sa normalnim nivoom ovog antitela.

Posebno je zanimljivo što je oralna primena IgA kod miševa kojima je nedostajao uklonila povećani rizik od razvoja tumora. Nalazi bi mogli da objasne zašto osobe sa nedostatkom ovog antitela, koji se javlja kod približno jednog od 500 ljudi, imaju veći rizik od kolorektalnog karcinoma.

Kako antitelo sprečava rast tumora

IgA predstavlja jednu od prvih linija odbrane imunskog sistema. Prisutan je u velikim količinama u digestivnom traktu, gde se vezuje za različite crevne bakterije. Međutim, istraživači su otkrili da ima još jednu važnu ulogu, a to je da reguliše deobu ćelija crevne sluzokože i pre nego što nastanu tumori.

Ključnu ulogu u tom procesu ima receptor DMBT1 na površini crevnih ćelija. U prisustvu bakterija ovaj receptor podstiče njihovo razmnožavanje, dok IgA deluje kao kočnica i ograničava prekomerni rast. Kada antitelo nedostaje, ćelije mogu nekontrolisano da se dele, što pogoduje nastanku tumora.

Cilj istraživača je spreče nastanak tumora, umesto lečenja već razvijenog raka Foto: Shutterstock

- Većina istraživanja raka usmerena je na uništavanje tumora koji već postoji. Ali šta ako bismo mogli da reagujemo pre nego što tumor nastane? - ističe Danijel Musida, rukovodilac Laboratorije za imunologiju sluzokože Univerziteta Rokfeler.

Nova mogućnost prevencije

Otkriće otvara mogućnost razvoja preventivnih pristupa, naročito kod osoba kojima su ranije uklonjeni polipi debelog creva, jer one imaju povećan rizik od razvoja karcinoma.

Istraživači razmatraju i mogućnost primene korisnih crevnih bakterija koje bi podstakle stvaranje zaštitnog IgA, što bi moglo da bude osnova za razvoj novih probiotika.