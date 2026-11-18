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Udruženja pacijenata pozvala su danas novi saziv Skupštine Srbije i buduću Vladu da zdravlje građana stave na sam vrh svojih prioriteta. Kao najhitnije korake navela su četiri: novu Listu lekova sa ključnim inovativnim terapijama, posebnu budžetsku liniju za inovativne lekove u budžetu za narednu godinu, mesto za predstavnike pacijenata u telima koja odlučuju o dostupnosti lekova i temeljnu reformu primarne zdravstvene zaštite.

Predstavnici udruženja pacijenata ponovo su ukazali da Srbija ima jednu od najviših stopa smrtnosti od kardiovaskularnih i malignih bolesti u Evropi. Bolesti se i dalje najčešće otkrivaju kasno, kada je lečenje teže, skuplje i manje uspešno. Programi prevencije i ranog otkrivanja ne obuhvataju dovoljno ljudi, domovi zdravlja su preopterećeni, a liste čekanja na preglede i dijagnostiku su duge.

Po dostupnosti inovativnih lekova Srbija je na začelju Evrope. Poslednje redovno proširenje Liste lekova inovativnim terapijama bilo je u decembru 2023. godine. Od tada desetine lekova koji su u zemljama regiona odavno dostupni pacijentima i dalje čekaju u Srbiji.

Predstavnici udruženja pacijenata ponovo su ukazali da Srbija ima jednu od najviših stopa smrtnosti od kardiovaskularnih i malignih bolesti u Evropi Foto: Privatna Arhiva

Četiri ključna zahteva pacijenata

Prvi i najhitniji zahtev udruženja je da u najkraćem mogućem roku bude usvojena nova Lista lekova. Na njoj bi trebalo da se nađu ključni inovativni lekovi koji značajno poboljšavaju uspešnost lečenja, produžavaju život i podižu njegov kvalitet. Udruženja upozoravaju da za pacijente sa teškim bolestima vreme nije apstraktna kategorija i da svaki mesec čekanja može da znači izgubljenu šansu za izlečenje.

Traže i da prioriteti za ulazak na Listu budu određeni po jasnim, javno dostupnim i medicinski zasnovanim kriterijumima. Ne sme da se dogodi da terapiju dobiju samo oboleli od bolesti čija su udruženja najglasnija.

Drugi zahtev je sistemsko rešenje: posebna budžetska linija za narednu godinu, namenjena isključivo nabavci inovativnih lekova. Tako bi nabavka postala redovna i predvidiva, i za pacijente i za zdravstveni sistem. Udruženja ističu da pojedinačne nabavke i dogovori jesu dobrodošli, ali ne mogu da zamene trajno rešenje. Planska nabavka unapred donosi i povoljnije cene od vanrednih nabavki od slučaja do slučaja, a ušteđeni novac može da se usmeri na nove terapije.

Lečenje ne sme da zavisi od izbornog kalendara, poručila su udruženja.

Treći zahtev je da predstavnici pacijenata dobiju mesto u telima koja donose odluke o pravima pacijenata, poput komisija za lekove i u Upravnom odboru Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO). Pacijenti najbolje znaju kako bolest i čekanje na terapiju utiču na njihove živote i živote njihovih porodica. Udruženja smatraju da bi njihovo učešće odluke učinilo transparentnijim i bližim stvarnim potrebama ljudi.

Hronični bolesnici danas moraju iznova da odlaze kod izabranog lekara samo da bi dobili novi uput za kontrolu ili terapiju koju već mesecima primaju Foto: Shutterstock

Udruženja su posebno naglasila važnost temeljne reforme primarne zdravstvene zaštite, jer pacijent prvo dolazi u dom zdravlja. Izabrani lekar treba da ima više vremena za pacijenta, a manje administrativnih obaveza. Uz to su potrebni bolja organizacija i jača uloga u prevenciji i ranom otkrivanju bolesti. Bez snažne primarne zaštite nema ni boljih rezultata lečenja u bolnicama.

Predstavnici udruženja zatražili su i da se uklone birokratske prepreke koje pacijentima otežavaju put ka izlečenju. Kao primer naveli su potrebu da se produži važenje uputa izabranog lekara.Hronični bolesnici danas moraju iznova da odlaze kod izabranog lekara samo da bi dobili novi uput za kontrolu ili terapiju koju već mesecima primaju. To pacijentima oduzima vreme i snagu, a lekarima vreme koje bi mogli da posvete lečenju.