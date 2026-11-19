Pametni konac za zube analizira tečnost između zuba i prati nivo glukoze i mokraćne kiseline, a rezultati se bežično šalju na telefon

Slušaj vest

Poslednjih godina sve je više dokaza da je loše oralno zdravlje povezano sa nizom drugih zabrinjavajućih stanja, uključujući demenciju, dijabetes, moždani udar, srčane bolesti, rak, pa čak i smrt.

Novi uređaj za čišćenje zuba koncem, koji prikuplja nečistoće iz prostora između zuba, mogao bi da predstavlja visokotehnološki način za istovremeno praćenje oralnog zdravlja i metabolizma organizma – i to iz udobnosti sopstvenog doma.

U nedavnom preliminarnom ispitivanju na manjim grupama ljudi, čiji su rezultati objavljeni u časopisu „Science Advances“, očitavanja glukoze i mokraćne kiseline pomoću ovog uređaja u velikoj meri su se poklapala sa rezultatima analiza krvi.

Kako pametni konac analizira tečnost između zuba

Uređaj bi mogao da koristi i merenje kiselosti i vodonik-peroksida kako bi pouzdano procenio veličinu desni kod osobe. To je pokazatelj koji stomatolozi često koriste prilikom dijagnostikovanja parodontalne bolesti, odnosno bolesti desni.

Uređaj je izumeo tim koji je predvodio biotehnolog Hnin Jin Jin Njein sa Univerziteta nauke i tehnologije u Hongkongu (HKUST). Istraživači tvrde da ova tehnologija ima mogućnosti koje su naučnicima u ovoj oblasti decenijama izmicale.

Jedinstveni uređaj oblikovan je poput običnog zubnog konca, ali ima složen sistem koturača koji prikuplja tečnost i usmerava je u posebnu mikrofluidnu komoru sa biosenzorima. U roku od nekoliko minuta nakon korišćenja zubnog konca, ovi senzori mogu da izmere nivo mokraćne kiseline, glukoze, vodonik-peroksida i pH vrednost u prikupljenoj tečnosti.

Rezultati se zatim bežično šalju na pametni telefon.

Tečnost koju uređaj prikuplja razlikuje se od pljuvačke. Reč je o gingivalnoj sulkusnoj tečnosti (GST), koja se nalazi u žlebovima oko zuba i između njih.

Pošto se GST nalazi u neposrednoj blizini površine desni, ona razmenjuje metabolite, proteine i inflamatorne markere sa krvotokom.

Naučnici decenijama pokušavaju da koriste ovu tečnost za analizu bolesti desni i drugih zdravstvenih stanja, ali se ona proizvodi u veoma malim količinama koje je teško prikupiti.

Uređaj bi mogao da koristi i merenje kiselosti i vodonik-peroksida kako bi pouzdano procenio veličinu desni kod osobe Foto: HKUST

Međutim, prilikom korišćenja zubnog konca deo ove tečnosti može da se oslobodi.

Zbog toga su naučnici u Kini odlučili da iskoriste sistem za čišćenje zuba koncem kako bi prikupili ovu dragocenu tečnost.

Njihov uređaj testiran je u preliminarnim ispitivanjima, ne samo na zdravim učesnicima već i na osobama sa dijabetesom, povišenim nivoom mokraćne kiseline, poznatim kao hiperurikemija, i lošim oralnim zdravljem.

Očitavanja su se razlikovala u zavisnosti od zdravstvenog stanja.

Nivoi glukoze u tečnosti prikupljenoj tokom korišćenja zubnog konca, na primer, u velikoj meri su se poklapali sa vrednostima izmerenim u krvi. Osim toga, nivoi mokraćne kiseline pokazali su snažnu povezanost sa njenim koncentracijama u krvi.

Obećavajući rezultati, ali su potrebna dodatna klinička ispitivanja

Rezultati istraživanja ukazuju na to da bi neinvazivni sistem za praćenje pomoću zubnog konca mogao da bude alternativa invazivnim analizama krvi za praćenje nivoa glukoze i mokraćne kiseline.

- Nijedan uređaj za kućno praćenje ne može istovremeno da prati sistemski metabolizam i upalu u ustima. To je važan nedostatak, posebno kod pacijenata sa dijabetesom, hiperurikemijom i parodontitisom, kod kojih metabolička disregulacija pogoršava bolesti desni, dok upala u ustima narušava metaboličku kontrolu - navode autori studije.

Ovakav izum mogao bi da popuni tu prazninu, ali je i dalje potrebno dodatno usavršavanje i testiranje.

Foto: Shutterstock

Na primer, pljuvačka je činila skoro polovinu tečnosti prikupljene zajedno sa GST-om, a u uzorak je mogla da dospe i krv.

Kada su istraživači zasebno testirali pljuvačku, činilo se da ona ne sadrži dovoljno informacija o nivou glukoze. Ipak, postoji mogućnost da uzorci kontaminirani krvlju sadrže takve informacije.

- Uprkos ovim ograničenjima, sistem je osmišljen sa ciljem buduće primene u kliničkoj praksi - navodi istraživački tim.

Naučnici su pozvali na sprovođenje budućih kliničkih ispitivanja kako bi se utvrdilo da li praćenje zdravstvenog stanja pomoću GST-a može da poboljša ishode kod pacijenata sa dijabetesom i bolestima desni.