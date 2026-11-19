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U centralnom objektu ustanove, od 7 do 14 časova, biće dostupan veliki broj preventivnih pregleda

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Preventiva je najefikasniji način za očuvanje zdravlja, naglašavaju još jednom iz Doma zdravlja Niš i tim povodom u subotu, 21. novembra, organizuju besplatne preglede. U okviru akcije „Otvorena vrata“ u centralnom objektu ustanove, u periodu od 7 do 14 časova, građanima će biti dostupan veliki broj preventivnih pregleda namenjenih ranom otkrivanju različitih bolesti.

Služba za zdravstvenu zaštitu žena poziva sve žene uzrasta od 25 do 64 godine da obave skrining na rano otkrivanje karcinoma grlića materice, odnosno PAPA test. Uzimanje briseva obavljaće se na prvom spratu, u ordinaciji broj 55, u prostorijama Službe za zdravstvenu zaštitu žena u centralnom objektu Doma zdravlja Niš.

Koji će pregledi biti dostupni?

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih obavljaće skrining preglede za rano otkrivanje:

Karcinoma debelog creva. Kardiovaskularnih bolesti, uz merenje krvnog pritiska. Dijabetesa. Depresije. Karcinoma pluća.

Služba za polivalentnu patronažu poziva žene da prisustvuju obuci za samopregled dojki.

Služba za radiološku dijagnostiku poziva žene uzrasta od 50 do 69 godina da se odazovu skriningu na karcinom dojke i obave mamografiju.

Takođe, osobe starosti od 50 do 74 godine, sa pušačkim stažom od najmanje 30 godina, moći će da obave skrining na karcinom pluća primenom savremene low-dose CT tehnologije.

Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju obavljaće merenje koštane gustine, odnosno denzitometriju.

Služba za radiološku dijagnostiku poziva žene uzrasta od 50 do 69 godina da se odazovu skriningu na karcinom dojke Foto: Shutterstock

Izmerite očni pritisak

U okviru Službe za specijalističko-konsultativne delatnosti, Odeljenje oftalmologije organizovaće preglede oftalmologa i merenje očnog pritiska od 7 do 13.30 časova u centralnom objektu Doma zdravlja Niš.

Građani će tokom pregleda moći da provere očni pritisak, odrede dioptriju i vidnu oštrinu, kao i da obave pregled očnog dna.